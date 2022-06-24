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德州心跳法上路前48小時發現懷孕 18歲少女墮胎不成當媽媽

記者顏伶如／綜合報導
受到德州「心跳法」影響，18歲少女布魯克‧亞歷山大在法律生效前48小時發現懷孕，在無法墮胎的情況下後來產下雙胞胎，如今是兩個三個月大女嬰的母親。(Getty Images)
受到德州「心跳法」影響，18歲少女布魯克‧亞歷山大在法律生效前48小時發現懷孕，在無法墮胎的情況下後來產下雙胞胎，如今是兩個三個月大女嬰的母親。(Getty Images)

受到嚴格限縮婦女墮胎德州「心跳法」影響，18歲少女布魯克‧亞歷山大(Brooke Alexander)在法律生效前48小時發現懷孕，在無法墮胎的情況下，後來產下雙胞胎，如今成了兩個三個月大女嬰的母親。

亞歷山大因為懷孕而被逐出家門，目前與男友一起住在男友父親家，靠著男友在餐廳打工賺取9.75元時薪養育孩子。

華盛頓郵報報導，2021年8月29日晚間，亞歷山大發現自己懷孕，俗稱「心跳法」的德州禁墮胎法將在兩天後的9月1日生效；堪稱全美最嚴的法律規定妊娠六周以上，約可測得胎兒心跳之際，就不得墮胎。

報導指出，對於希望墮胎的德州婦女來說，從2021年9月之後就遭遇重重困難，必須開車長途跋涉到外州墮胎，耗費增加數百元。不過，並非所有想要墮胎的德州婦女，都有機會能到外州墮胎，「心跳法」推出將近10個月後，某些婦女已生下孩子。

報導指出，亞歷山大經常在想，如果沒有懷孕，人生將會多麼不一樣，現在可能還在上學，下課後忙著打工，希望考取房地產仲介執照，賺取足夠薪水離開基督聖體市(Corpus Christi)老家，到奧斯丁租公寓，甚至有錢能去夏威夷度假。

發現懷孕時，亞歷山大把墮胎打算告訴交往才三個月的男友，但當時位於德州南部、距離基督聖體市兩個半小時車程的墮胎診所已經全部排滿。亞歷山大打電話詢問時，診所人員提供遠在新墨西哥州、開車需要13小時的墮胎診所訊息。

診所人員在電話中對亞歷山大表示，可先接受超音波檢查，確認妊娠周數是否在六周以下，再做打算。亞歷山大接受超音波檢查發現，妊娠已12周，而且懷了雙胞胎。

「心跳法」雖然面臨訴訟，卻在最高法院挺過挑戰。

墮胎 德州 新墨西哥州

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