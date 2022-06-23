德州槍手濫射遲未攻堅 烏瓦德警方指揮官遭停職

烏瓦德執法因應措施的負責人阿瑞唐多遭停職。（美聯社）

德州 烏瓦德鎮（Uvalde）的羅布小學上月發生大規模槍擊案，造成19名學生與2名老師死亡。學區教育局 長今天說，當時遲遲未對槍手發動攻堅的學區警察 局長已遭停職。

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路透報導，教育局長哈洛（Hal Harrell）在聲明中說，5月24日案發當時，局長阿瑞唐多（Pete Arredondo）是烏瓦德執法因應措施的負責人；他的職務將由警督葉南德茲（Mike Hernandez）代理。

德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）局長麥克洛（Steven McCraw）昨天說，在槍手仍窩藏在教室內、有學童遭到殺害時，警方未能立即介入，這樣的反應是「徹底失敗」。

一般而言，警方的作法是立即攻堅，即使這會讓員警的性命面臨危險也在所不惜。麥克洛說，阿瑞唐多「把警察性命看得比學童性命重要」。

根據9日刊出的報導，阿瑞唐多接受「德州論壇報」（The Texas Tribune）訪談時為他的行為辯解，稱他當時最在乎的是盡可能挽救師生的性命。不過，他說，現場警員是在濫射案爆發77分鐘後，才找到打開教室門的鑰匙。

然而，麥克洛昨天在德州參議會聽證會上說，教室門沒有鎖上，而且沒有證據顯示在其他員警尋找鑰匙時，警方曾試圖查看教室是否安全。

槍擊案爆發前不久，阿瑞唐多當選烏瓦德市議會議員，他現在也可能失去議員資格。他已請事假，缺席昨晚的市議會會議，但其他議員不同意他請假。

如果連續3次缺席會議，市議會可取消他的議員資格，一些民眾在昨晚會議上已提出一樣的要求。