華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

10歲女孩小廚神莉亞(Liya)在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色,精湛廚藝屢獲名廚高登拉姆齊(Gordon Ramsay)讚賞,華裔背景讓她懂得將料理中西合璧,一路挺進最終決賽。

「小小頂級廚師美國版」(MasterChef Junior USA)邀請8到13歲懷有廚藝夢的小小參賽者競賽,角逐小小廚神頭銜與10萬元獎金。節目從2013年開播至今培育出多名小小廚藝名人。

在最新第8季的參賽者中,父母皆來自台灣的10歲女孩莉亞(Liya)一開始就受到關注,首集便以結合台式風味的蜜汁烤鰻魚米粉驚豔評審,連向以飆罵聞名的「地獄廚神」高登拉姆齊也大讚「妳絕對懂得做台灣料理,相當美味」,相關片段在網路獲得超過百萬瀏覽的超高人氣觀看數,初登場的莉亞也成功在首集被評審選為最佳料理之一。

Liya's shrimp pineapple bowl is what dreams are made of. 😋 #MasterChefJunior pic.twitter.com/uBZZ90gYnA