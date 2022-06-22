華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，一路挺進最終決賽。（取材自推特）

10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，精湛廚藝屢獲名廚高登拉姆齊（Gordon Ramsay）讚賞，華裔背景讓她懂得將料理中西合璧，一路挺進最終決賽。

「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）邀請8到13歲懷有廚藝夢的小小參賽者競賽，角逐小小廚神頭銜與10萬元獎金。節目從2013年開播至今培育出多名小小廚藝名人。

在最新第8季的參賽者中，父母皆來自台灣的10歲女孩莉亞（Liya）一開始就受到關注，首集便以結合台式風味的蜜汁烤鰻魚米粉驚豔評審，連向以飆罵聞名的「地獄廚神」高登拉姆齊也大讚「妳絕對懂得做台灣料理，相當美味」，相關片段在網路獲得超過百萬瀏覽的超高人氣觀看數，初登場的莉亞也成功在首集被評審選為最佳料理之一。

Liya's shrimp pineapple bowl is what dreams are made of. 😋 #MasterChefJunior pic.twitter.com/uBZZ90gYnA — MasterChef Junior (@MasterChefJrFOX) April 22, 2022

莉亞在節目中曾告訴高登拉姆齊，從小就會到父母經營的餐廳協助烹飪，培養出料理的興趣。莉亞的父親也透露，女兒會在餐廳忙碌時跟著實習廚師學習如何包餃子 ，讓身為紐約時報暢銷食譜 作者的評審之一達芙妮奧茲（Daphne Oz）也讚美她的包餃子技術。

莉亞在比賽期間常將台式料理入菜，交出中西合璧的佳餚，除首集的米粉料理，也曾端出以挖空鳳梨盛裝的核桃 蝦仁鳳梨炒飯、金箔豬肉水餃等，都讓評審讚不絕口。

一路過關斬將的莉亞與另一名參賽者葛雷森（Grayson）進入最後決賽，將角逐本季小小廚神頭銜。