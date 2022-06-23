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「年年春」除草劑遭控致癌 聯邦最高院駁回拜耳上訴

記者顏伶如／綜合報導
知名除草劑產品「年年春」(Roundup)遭消費者指控沒有加註致癌風險警語，最高法院已駁回廠商上訴。(美聯社)
知名除草劑產品「年年春」(Roundup)遭消費者指控沒有加註致癌風險警語，最高法院已駁回廠商上訴。(美聯社)

知名除草劑產品「年年春」(Roundup)遭消費者指控沒有加註致癌風險警語，廠商面臨訴訟及天價求償，聯邦最高法院21日駁回廠商上訴。這項最新發展等於讓接下來拜耳集團(Bayer)恐將面臨數千起類似官司排除障礙。拜登政府先前曾呼籲最高法院拒絕廠商上訴，川普政府立場則主張法院應該站在拜耳集團這一邊。

拜耳集團21日發表聲明表示，無法同意最高法院駁回上訴的裁定。聲明中也說，廣泛的科學證據，以及世界各地主管機關的正面表態，都為這起訴訟提供堅實基礎，有信心能在法庭上成功辯護。

原告哈德曼(Edwin Hardeman)2015年被診斷出患有非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin's lymphoma)之後對廠商提告，理由是20多年來使用「年年春」除草劑導致罹癌。哈德曼指出，除草劑成分嘉磷塞(glyphosate，又稱草甘膦)有致癌風險，但廠商卻沒在產品上加註警語。

「年年春」除草劑則是美國農業生技公司孟山都(Monsanto)的熱門產品，拜耳集團2018年以630億元併購孟山都。

聯邦環保署(EPA)多次指出，嘉磷塞不可能讓人體出現癌症。加州2015年通過州法，要求含有嘉磷塞的除草劑必須加註警語。

陪審團裁定哈德曼勝訴，賠償金高達2500萬元，裁決結果獲得上訴法院認同。拜耳集團律師團則要求最高法院推翻陪審團判決，並說加州以及可能訂定相同立法的其他州，都不應該忽視環保署認為嘉磷塞沒有致癌之虞的聲明。律師團也說，哈德曼在2012年就停止使用「年年春」，時間點是在加州要求加註警語之前。

2020年，拜耳集團同意以100億元代價與美國地區恐將出現的數以萬計消費者求償案件和解。拜耳強調，和解並不代表承認錯誤。

拜耳在聲明中寫道，先前有四起針對「年年春」除草劑的提告，結果都是拜耳勝訴。

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