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川普支持的候選人 喬州受挫 阿州勝出 呈現兩極化

記者顏伶如／綜合報導
共和黨喬治亞州聯邦眾議員初選21日複選，自稱「黑人版川普」的前任州議員瓊斯落敗。(美聯社)
共和黨喬治亞州聯邦眾議員初選21日複選，自稱「黑人版川普」的前任州議員瓊斯落敗。(美聯社)

共和黨喬治亞州初選21日進入複選，前總統川普支持的兩名候選人雙雙落敗；但在阿拉巴馬州聯邦參議員的複選中，獲川普背書的阿拉巴馬商會主席凱蒂‧布瑞特(Katie Britt)則獲壓倒性勝利。

代表亞特蘭大北部郊區的喬州第六選區聯邦眾議員複選中，急診室醫師麥考米克(Rich McCormick)擊敗獲得川普支持的律師艾凡斯(Jake Evans)。亞特蘭大東部的第10選區複選裡，卡車公司老闆柯林斯(Mike Collins)也打敗自稱「黑人版川普」的前任州議員瓊斯(Vernon Jones)。

瓊斯原本希望角逐州長初選，後來被川普勸退。川普推派前任共和黨籍喬州聯邦參議員普度(David Perdue)，在州長初選裡挑戰現任州長坎普(Brian Kemp)，但坎普在初選輕鬆勝出。

柯林斯參加聯邦眾議員初選，獲得坎普支持。喬州第10選區現任聯邦眾議員為共和黨籍的海斯(Jody Hice)，但海斯換跑道參加州務卿初選已經失利。海斯是川普選舉陰謀論的支持者。

民主黨方面則必須決定將推派何人挑戰喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)。2020年大選過後，拉芬斯伯格拒絕川普施壓，結果成為川普抨擊重點。川普在共和黨初選裡派出支持者挑戰拉芬斯伯格，但拉芬斯伯格在初選中獲勝。

在阿拉巴馬州，共和黨聯邦參議員初選21日舉行複選；尋求換跑道發展的阿州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)被布瑞特擊敗。現任共和黨籍阿拉巴馬州聯邦參議員薛爾比(Richard Shelby)即將退休。川普原本支持布魯克斯，但因布魯克斯民調落後，而撤銷支持，轉而背書阿拉巴馬商會主席凱蒂‧布瑞特。兩人在5月初選中，因為未達一半選票數，而進行複選。

川普在2020年大選在阿州得票率贏過拜登總統25%，因此一般認為共和黨初選獲勝的候選人，到了11月期中選舉將可輕鬆勝利。

共和黨阿拉巴馬州聯邦參議員初選21日複選，獲川普背書的阿拉巴馬商會主席凱蒂‧布瑞...
共和黨阿拉巴馬州聯邦參議員初選21日複選，獲川普背書的阿拉巴馬商會主席凱蒂‧布瑞特在獲勝後發表演說。(美聯社)

川普 共和黨 阿拉巴馬州

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