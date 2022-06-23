建亞太裔國家博物館啟動 趙小蘭加入史密森尼APAC董事會

曾先後在布希、川普政府擔任內閣職務的趙小蘭，確定加入史密森尼亞太裔美國人中心董事會，對建立亞太裔國家博物館發揮關鍵作用。圖為她今年4月8日在肯塔基州一項活動上發言。(Getty Images)

在拜登總統13日於白宮簽署法案、為建立亞太裔國家博物館 奠定基礎後，建館相關步驟開始啟動；其中，知名共和黨人、前運輸部長趙小蘭 (Elaine Chao)確定加入史密森尼亞太裔美國人中心(Smithsonian's Asian Pacific American Center，APAC)董事會，可望對啟動此案發揮關鍵作用。

政治新聞網站Politico報導，APAC是史密森尼學會(Smithsonian Institution)的亞裔 研究新樞紐，可能有助形塑亞太裔國家博物館的未來；APAC董事會主席黛比‧肖恩(Debbie Shon)證實，「趙小蘭的加入是委員會的榮幸」。

已獲拜登簽署、由國會眾議員孟昭文等人提出的建立亞太裔國家博物館法案，將創建一個由國會兩院領袖任命、八位專家合組的博物館研究委員會，研究如何成立、資助、運營及維護全國首個亞太裔國家博物館。

肖恩聲明指出，她本身是長期在柯林頓(Bill Clinton)政府工作的民主黨人，但很尊重趙小蘭的專業，也體認到有必要讓傑出共和黨人加入董事會，以增加在華府的影響力。

肖恩還發文指出，「在我們團結社區、追求平等公平、奠定我們在美國史籍、在當前文化和在華府國家廣場(the Mall)的地位之際，趙小蘭將帶來新的見解和睿智的建議。」

華府許多著名亞裔一直倡議在國家廣場周圍建立亞太裔博物館，類似2016年開放的非裔博物館和正在規畫中的拉丁裔博物館。

APAC目前主要是扮演史密森尼學會的分支，在全國開展社區活動並分享數位內容，以凸顯美國不同亞太裔社區藝術文化和歷史；幾年前，韓裔肖恩在得知美國沒有永久性展覽來表彰亞裔的奮鬥和貢獻後，同意協助領導APAC董事會，並開始網羅不同領域知名亞裔，以引領史密森尼的方向；其中包括Ankler Media創始人兼執行長珍妮絲·閔 (Janice Min)、Hyphen Capital創始人呂曉龍(Dave Lu) 和Meta全球營銷主管户田(Eric Toda)等人。如今趙小蘭的加入，彰顯APAC董事會將開展更宏大的兩黨合作願景。

在委員會完成研究、博物館項目獲批准前，APAC和史密森尼學會不會正式參與創建博物館。史密森尼學會發言人指出，該機構將「扮演諮詢或內容專家的角色」，但迄今學會「尚未被要求這樣做」。