美墨邊境偷渡客連4月增加 1/4熟面孔重複越境

自前總統川普時期開始，海關暨邊境保護局(CBP)就以美國法典42卷的公衛條款驅逐非法越境的偷渡客 ，但隨著疫情趨緩，拜登政府有意取消此限制；然而，來自拉丁美洲地區的偷渡客似乎不願意等到禁令正式撤銷的那天，每天仍有大批人試圖穿越邊境，CBP表示，執法官員在邊境攔阻的人數已連續四個月增加。

CBP官員日前公布統計數據，指出5月美墨邊境 共攔查到23萬9416人，比4月的23萬5478人增加2%，比去年同期的18萬597人則增加33%。

CBP分析，以美國法典42卷公衛條款驅逐非法移民 有好有壞，好處是作業迅速，可以盡速將偷渡客驅逐出境，而不需等待冗長的司法程序；據統計，自適用美國法典42卷以來，約200萬名非法移民被遣返母國或第三國。

然而，正因非法移民不須經正式司法聽審，不會在聯邦或州政府的司法系統中留下紀錄，某種程度上就是變相鼓勵被驅逐出境者重複闖關；官員說，現在被攔查的人約有25%曾在過去一年中試圖越境，相比疫情前的15%有顯著增加。

另一方面，經由美墨邊境越境的無證客國籍愈來愈多樣，原本越境者以墨西哥本地人最多，而後古巴、海地、尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉、哥倫比亞等國家人數也增加。

特別是古巴這樣長期與美國關係不佳的國家，讓政府對於究竟是否執行遣返左右兩難；雖然美國於歐巴馬總統執政末期，不再無條件接受踏上美國領土的古巴人申請居留權，但川普時期美古關係再度惡化，直至今年5月美方放寬部分金融與旅遊限制才有所好轉，但華府與哈瓦那當局互不信任的問題沉痾已久，也讓無證客遣返執行困難重重。