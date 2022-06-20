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慶祝「六月節」 全美、海外非裔上街頭 德州95歲婦領走2.5哩

記者張聲肇、編譯陳韻涵／綜合報導
全美各地上周末紛慶祝六月節，圖為95歲的非裔奧波‧李(中)在德州福和市領導數百人遊行。(美聯社)
全美各地上周末紛慶祝六月節，圖為95歲的非裔奧波‧李(中)在德州福和市領導數百人遊行。(美聯社)

全美各地及海外非裔紛慶祝「六月節」(Juneteenth)，包括德州、洛杉磯，以及台北、東京和曼谷等地都有非裔舉行活動。拜登政府去年已宣布六月節是全國性聯邦紀念假日，但當年蓄奴州如阿拉巴馬和密西西比的州議會仍不願將它視為正式假日，引發非裔和人權社團不滿。

六月節是慶祝1865年被奴役的非裔重獲自由，2020年非裔佛洛伊德(George Floyd)命案後，六月節的意義更深刻。

全美各地上周末紛慶祝六月節，圖為洛杉磯一對非裔伴侶在六月節活動中親吻。(美聯社)
全美各地上周末紛慶祝六月節，圖為洛杉磯一對非裔伴侶在六月節活動中親吻。(美聯社)

拜登總統上台後，迅速宣告六月節為全國性假日，這是1983年宣告馬丁路德紀念日以來，首次新增國定假日；但南卡羅來納州和田納西州拒絕配合聯邦宣布六月節為正式假日；非裔社團認為，把六月節當作有薪假日是對美國那段黑歷史的基本尊重。

康乃狄克州民主黨眾議員諾藍(Anthony Nolan)說：「六月節是在美史上意義重大的日子，代表非裔自由，卻在許多方面遲未能落實，繼續拖延宛如甩非裔耳光。」

在德州，95歲的非裔奧波‧李(Opal Lee)領導數百人走過福和市(Fort Worth)的2.5哩路程，象徵林肯總統1863年發表「解放奴隸宣言」(Emancipation Proclamation)後，又花了兩年半才正式解放南部非奴。奧波說：「我們必須知道這段歷史，這樣人們才能從中療傷並不再重蹈覆轍。」

溫德姆(右)與沛恩籌辦台北六月節活動。(取材自Instagram)
溫德姆(右)與沛恩籌辦台北六月節活動。(取材自Instagram)

在台北，台灣「黑人的命也是命」 (Black Lives Matter Taiwan)成員托伊‧溫德姆(Toi Windham)和沛恩(Casey Abbott Payne)舉辦多場由非裔藝術家與音樂表演者演出的活動。

溫德姆在台五年，她在德州成長階段就會慶祝六月節；對她而言，這是教育其他人另類美國文化的契機，儘管這部分並不光彩。溫德姆說：「許多人享受嘻哈文化和服飾，以及非裔的部分文化，但我覺得了解並認可非裔的全部很重要。」

沛恩在台生活11年，他自述在威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)成長時就有慶祝六月節，密爾瓦基是全美最早開始慶祝此節日的城市之一。沛恩說：「我記得小時候都會有街頭小販林立，音樂不間斷，還有六月節遊行。」

非裔 德州 拜登

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