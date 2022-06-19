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在烏戰失蹤美退伍軍人已有3人 國務院稱未獲證實 未向俄交涉

記者胡玉立／綜合報導
去年底剛退伍的前陸戰隊上尉庫爾帕西，成為在烏克蘭軍事行動中失踪的第三位美國公民。(USMC網站)
去年底剛退伍的前陸戰隊上尉庫爾帕西，成為在烏克蘭軍事行動中失踪的第三位美國公民。(USMC網站)

烏克蘭戰爭迄今，已有三位美國退伍軍人在戰事中失蹤；最近一位失蹤者是獲得紫心勳章(Purple Heart)等功勳、去年底剛退伍的前陸戰隊上尉庫爾帕西 (Grady Kurpasi)。國務院發言人普萊斯(Ned Price)16日證實，國務院已接到消息，知曉有第三位美國公民在烏克蘭軍事行動中失蹤。

庫爾帕西的家庭友人希思(George Heath)向美國有線電視新聞網 (CNN)表示，庫爾帕西在紐約市目睹九一一恐怖攻擊後加入海軍陸戰隊，他最後一次與親友聯繫是4月24日。家人被告知，兩天後，庫爾帕西離開駐地去「調查突然發生的輕型武器開火」，當時他曾用無線電告訴部隊，烏克蘭軍方也在開火；那是最後一次有人收到他的消息。

普萊斯16日在例行記者會中證實，「有報導稱，又一名美國人下落不明；我們的理解是，此人是到烏克蘭參與用武。」

阿拉巴馬州兩位退伍軍人，39歲的德瑞克(Alexander Drueke)和27歲的越南裔二代安迪‧泰諾黃(Andy Tai Ngoc Huynh)，之前也傳出赴烏克蘭作戰失聯，家人一連數日未接獲前線報平安後，15日找阿州聯邦眾議員求助。

家住北卡羅來納州威爾明頓的庫爾帕西，去年11月從陸戰隊退役，3月7日抵達烏克蘭，距俄羅斯入侵不到兩周。希思表示，庫爾帕西認為自己有技能可以回饋，想去幫助烏克蘭人民，「他不是真的想去打仗，只是後來就變成那樣了。」希思自己也是前陸戰隊成員，2012年至2014年曾在庫爾帕西手下服役。

去年底剛退伍的前陸戰隊上尉庫爾帕西，成為在烏克蘭軍事行動中失踪的第三位美國公民。...
去年底剛退伍的前陸戰隊上尉庫爾帕西，成為在烏克蘭軍事行動中失踪的第三位美國公民。(取自臉書)

庫爾帕西服役20年期間曾四度被派遣海外任務，其中三次派往伊拉克。功績斐然的他，三度獲品德優良獎章(Good Conduct Medal)、三度獲海軍暨陸戰隊成就獎章(Navy and Marine Corps Achievement Medal)，紫心勳章、國防服務獎章(National Defense Service Medal)和全球反恐戰爭遠征獎章(Global War on Terrorism Expeditionary Medal)。

國務院堅稱，這些人失蹤的消息尚未得到證實，他們並未看到任何跡象顯示這些人被入侵部隊扣押。普萊斯表示，「我們至今尚未向俄羅斯聯邦提出這個問題。」

但普萊斯強調，若這些人被俘虜，「俄羅斯人有一定的義務」；根據日內瓦公約，烏克蘭武裝部隊成員，包括可能是第三國國民的志願者，應被視為戰俘。普萊斯指出，戰俘須「獲得與該地位相稱的待遇和保護，包括人道待遇、基本程序和公平審判保障」。

去年底剛退伍的前陸戰隊上尉庫爾帕西，成為在烏克蘭軍事行動中失踪的第三位美國公民。...
去年底剛退伍的前陸戰隊上尉庫爾帕西，成為在烏克蘭軍事行動中失踪的第三位美國公民。(CBS電視台截圖)

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