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CNN：科學家警告多年的氣候變遷危機 正在美西上演

記者顏伶如／綜合報導
亞利桑納、內華達州交界的密德湖，本月10日所測的蓄水量遠低於預估，露出湖床，令人擔心。圖為麥克布萊德本月9日望著湖床上的昔日遊船。(美聯社)
亞利桑納、內華達州交界的密德湖，本月10日所測的蓄水量遠低於預估，露出湖床，令人擔心。圖為麥克布萊德本月9日望著湖床上的昔日遊船。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，西部目前出現的超級乾旱(megadrought)、暴雨成災等狀況，就是多年來科學家不斷提出警告的氣候變遷危機。

乾旱監測中心(U.S. Drought Monitor)公布最新統計數據顯示，目前西北部大量降雨，與西南部又乾又熱形成明顯對照，這是氣候變遷危機正在擴大的跡象，天候狀況將趨於兩極化，偶爾突然出現異常反差。監測報告指出，西北部太平洋沿岸過去幾周乾旱問題獲得改善，今年4月間有55%地區缺水，到了本周則降至25%。

乾旱監測中心監測報告指出，受到降雨及氣溫低於平均值影響，西北部太平洋沿岸到北平原區乾旱狀況紛紛獲得改善，但暴風雨持續為西北部帶來降雨與降雪的同時，相同情形卻沒有出現在加州及美國西南部。

亞利桑納、內華達州交界的密德湖，本月10日所測的蓄水量遠低於預估，露出湖床，令人...
亞利桑納、內華達州交界的密德湖，本月10日所測的蓄水量遠低於預估，露出湖床，令人擔心。(美聯社)

開墾局(U.S. Bureau of Reclamation)本周公布預測指出，亞利桑納、內華達、加州從明年開始，能夠從科羅拉多河(Colorado River)獲得的水源將大幅減少。

座落於亞利桑納、內華達州交界的密德湖(Lake Mead)是全美規模最大的人造湖兼水庫，提供西南部州的數千萬民眾供水，但現在蓄水量卻遠低於預估。2021年8月，開墾局預測密德湖水庫水位在2022年6月底可望達到海拔1059呎，但現在實際水位僅海拔1045呎。

在科羅拉多州歐維特的彼得森大渠是南北向的重要輸水道，在超級乾旱發揮重要調節灌溉作...
在科羅拉多州歐維特的彼得森大渠是南北向的重要輸水道，在超級乾旱發揮重要調節灌溉作用。(美聯社)

CNN報導，新墨西哥州目前有兩起全州史上規模最大的野火正在燃燒，當地氣溫比歷年平均值高了大約華氏5至10度，州內西部及南部地區則嚴重乾旱。

報導指出，新墨西哥州逾50%地區現正遭逢罕見乾旱，位於該州的洛薩拉摩斯國家實驗所(Los Alamos National Laboratory)水文學者班尼特說，未來河川將變得只有少量水流，土壤則變得越來越乾燥，山頂積雪同樣減少，屆時將發生前所未見的極度乾旱。

西部多州目前出現的超級乾旱、暴雨成災等狀況。圖為加州歐羅維爾湖的乾涸狀態。(美聯...
西部多州目前出現的超級乾旱、暴雨成災等狀況。圖為加州歐羅維爾湖的乾涸狀態。(美聯社)

新墨西哥州 加州 氣候變遷

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