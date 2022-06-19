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黃石公園3個月間旱轉澇 氣候變遷作怪

記者張聲肇／綜合報導
僅僅三個月之間，黃石國家公園地區，歷經5月國殤日大雪，接著又出現炙熱天氣，融雪造成大水。科學家認為這與聖妞現象有關。圖為黃石國家公園內雪景與野牛。(美聯社)
僅僅三個月之間，黃石國家公園地區，歷經5月國殤日大雪，接著又出現炙熱天氣，融雪造成大水。科學家認為這與聖妞現象有關。圖為黃石國家公園內雪景與野牛。(美聯社)

僅三個月的時間，黃石國家公園地區從乾旱燠熱、提防野火的天氣，轉為500年來最嚴重的洪水氾濫，科學家說除了大自然善變，多少和氣候變遷的長期效應有關。

Red Lodge居民、全國冰雪資料中心科學家文瑞拉(Twila Moon)說，這是教科書裡「氣候變怪」的經典案例。但是科學家說，這是西部內陸北邊獨有的現象，西部其他地方因為沒有積雪，乾旱才是它們的大問題。

黃石公園一帶，整個冬季積雪不多，兩個月前大概受了太平洋聖妞現象的影響，才累積了超乎往年的量，又濕又冷，國殤日的周末，來了一場大雪，公園內的露營客倉皇逃離。

蒙大拿州不改乾旱的本質，州內84%的地方6月2日還屬「異常或非常乾旱」的狀況，接著，超溫暖的太平洋流帶來一陣豪雨，暖流同時加速融化積雪，山區雨量多達9吋，科學家說，其中至少一半是融雪而來的水。

該地區的水文學家奧斯本(Tom Osborne)說，大河小溪的反應都是一樣：水位暴漲到過去未曾有過的高度。「水文學家都知道，在西部，能夠造成瞬間爆洪的，沒有什麼比雨雪交加的天氣更厲害。」

他家所在的艾卜沙洛奇( Absarokee)附近的靜水河( Stillwater River )一般洪水時，每秒水流量200立方公尺，百年一見的大洪水每秒可達350立方公尺，500年一次的超級洪水，每秒會有410立方公尺沖刷而去，初步測量顯示，12日洪峰時每秒多達670立方公尺的河水奔湧而來，相當於堆疊三次一般洪水的量。

國家氣象局氣象學家范登布加特(Lance VandenBoogart)說，黃石公園一帶的公路幾十年來，都不曾經歷過像這次這麼嚴重的洪水襲擊。

暴風眼經過卡斯達加拉丁國家森林區(Custer Gallatin National Forest)東端時，5吋的雨水傾注而下。

哥倫比亞大學水中心(Columbia Water Center)主任勞爾(Upmanu Lall)表示，太平洋赤道一帶的海水變冷，就叫聖妞現象，會改變全球的氣候型態，對美國西南部的作用是乾旱，但是對西北部則會增加雨雪，黃石公園山頂的積雪，大概就是這樣來的。

全國冰雪資料中心科學家文瑞拉說，黃石公園最近氣候變化教課書裡「氣候變怪」的經典案...
全國冰雪資料中心科學家文瑞拉說，黃石公園最近氣候變化教課書裡「氣候變怪」的經典案例。(取自推特)

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