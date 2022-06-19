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美驅逐艦 二度以海軍陸戰隊員約翰·巴西隆命名

記者胡玉立／綜合報導
紀念兩個世代為國捐軀的兩位陸戰隊員而命名的海軍導彈驅逐艦USS John Basilone命名典禮，18日在緬因州舉行。(美聯社)
紀念兩個世代為國捐軀的兩位陸戰隊員而命名的海軍導彈驅逐艦USS John Basilone命名典禮，18日在緬因州舉行。(美聯社)

海軍導彈驅逐艦USS John Basilone (DDG 122)18日舉行命名典禮，這是海軍軍艦第二次以在二戰陣亡的陸戰隊槍砲士官約翰·巴西隆(John Basilone)名字來命名。18日這場有2000人見證參與的命名儀式，彰顯了兩個世代軍人為國捐軀的英勇犧牲。

陸戰隊特等士官長(Sergeant Major of the Marine Corps)布萊克(Troy Black)在緬因州海軍造船廠巴斯鋼鐵廠(Bath Iron Works)向全場與會儀式者表示，這些陸戰隊員的犧牲與傳承，永遠不會被遺忘。

參與儀式的政要包括海軍上將、軍方家屬、民主黨籍緬因州長珍奈特‧米爾斯(Janet Mills)和共和黨緬因州聯邦參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins)等人。巴西隆現年92歲的弟弟唐納德．巴西隆(Donald Basilone)也出席儀式，由侄女代為宣讀聲明，談及巴西隆堅持重返戰場的愛國和勇敢。

USS John Basilone全長513呎。賓州崔維斯．曼尼恩基金會(Travis Manion Foundation)是該船艦贊助人之一，在命名儀式中擲瓶祈福的女士瑞安·曼尼恩(Ryan Manion)是基金會主席。她的哥哥崔維斯．曼尼恩2007年在伊拉克法魯賈(Fallujah)遇襲，暴露在敵方火力下後陣亡，讓部隊得以保存。

紀念兩個世代為國捐軀的兩位陸戰隊員而命名的海軍導彈驅逐艦USS John Bas...
紀念兩個世代為國捐軀的兩位陸戰隊員而命名的海軍導彈驅逐艦USS John Basilone命名典禮，18日在緬因州舉行。(美聯社)

瑞安·馬尼恩說，儘管她哥哥和約翰·巴西隆來自不同世代，但他與這艘船的命名人都是同一種人。她表示，「約翰·巴西隆是年輕的愛國者，當國家最需要他時，他加入軍隊盡己所能。」而她的哥哥曾說：「捨我其誰？」崔維斯．曼尼恩基金會成立宗旨是維護退伍軍人和陣亡軍人家屬權益。

約翰·巴西隆是二次大戰時期入伍的陸戰隊者中，唯一擁有榮譽勳章與海軍十字勳章的陸戰隊員。1942年，他參與瓜達爾康納爾島戰役(Battle of Guadalcanal)，保衛韓德生基地(Henderson Field)免受3000日軍部隊猛烈攻擊有功，被授予最高軍事榮銜「榮譽勳章」(Medal of Honor)。

巴西隆重返家鄉新澤西州時，受到民眾英雄式列隊迎接。1945年巴西隆要求重返戰場參加硫磺島戰役，登陸第一天就戰死沙場，獲得十字勳章殊榮。二戰結束後，以他名字命名的海軍驅逐艦USS Basilone (DD/DDE-824)於1949年下水服役，1977年退役。

18日這場有2000人見證參與的命名儀式，彰顯了兩個世代軍人為國捐軀的英勇犧牲。...
18日這場有2000人見證參與的命名儀式，彰顯了兩個世代軍人為國捐軀的英勇犧牲。(美聯社)

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