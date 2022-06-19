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門戶城鎮遇洪災 黃石公園恐關閉數月 旺季遊客將銳減

編譯洪毅／綜合18日電
黃石公園的北面門戶城鎮雷德洛治，遭特大洪水沖擊，損失慘重。圖為15日黃石河氾濫。(美聯社)
黃石公園的北面門戶城鎮雷德洛治，遭特大洪水沖擊，損失慘重。圖為15日黃石河氾濫。(美聯社)

黃石國家公園一帶近期遭受嚴重洪水災難，雖然沒有造成人員遇難，但是通往公園的主要門戶城鎮交通受阻，公園內部分道路或景點可能要數個月才能搶修完畢或恢復開放，讓美國最具聲望的國家公園、黃石公園在成立150周年的最旺季時分，遊客人數卻將大幅減少。

黃石公園的北面門戶城鎮、位於蒙大拿州的嘉德納(Gardiner)及雷德洛治(Red Lodge)遭到洪水侵襲，受到嚴重破壞，周邊道路路毀橋斷，數百棟房屋遭沖走，留下滿地的泥濘瘡痍；在雷德洛治，甚至連飲水、廚廁等都成為問題。

黃石公園的北面門戶城鎮雷德洛治，遭特大洪水沖擊，損失慘重。(美聯社)
黃石公園的北面門戶城鎮雷德洛治，遭特大洪水沖擊，損失慘重。(美聯社)

在黃石公園內的1萬名遊客也被迫撤離，部分道路亦遭到沖毀或遭落石泥砂掩埋，公園暫時關閉；根據園方人員的說法，公園標誌性的景點、老忠實間歇泉(Old Faithful)最快可在下周重新開放，但是如托沃瀑布(Tower Fall)拉瑪爾河谷(Lamar Valley)等景點，則是因為道路有待搶修，恐怕將關閉數月。

黃石公園的北面門戶城鎮雷德洛治，遭特大洪水沖擊，損失慘重。圖為15日黃石公園內的...
黃石公園的北面門戶城鎮雷德洛治，遭特大洪水沖擊，損失慘重。圖為15日黃石公園內的滾滾河水。(美聯社)

只有五個出入口能通往黃石公園，北部的嘉德納及東北部的雷德洛治交通受阻，民眾仍可能在公園開放後，從東、西、南三個入口進入；但是這也代表短期內，幾乎不會有遊客特地前往北方城鎮，或是從其他地方進入、從北方離開的常見遊歷路線。

每年約有400萬人造訪黃石公園，特別是今年還逢黃石公園成立150年；另外，6月還往往是黃石公園遊客最多的月份；因此這對經濟非常仰賴過客，卻又遭到洪水嚴重破壞的嘉德納及雷德洛治來說，是天大的壞消息。

黃石公園的北面門戶城鎮雷德洛治，遭特大洪水沖擊，損失慘重。(美聯社)
黃石公園的北面門戶城鎮雷德洛治，遭特大洪水沖擊，損失慘重。(美聯社)

在雷德洛治經營汽車旅館Yodeler的狄恩(Dean)夫婦說，他們本要準備迎接13年來最多的預訂量，但是現在一樓房間遭深及胸部的洪水沖毀；在嘉德納擔任導遊、帶領遊客造訪公園的卡拉‧麥葛瑞(Cara McGary)說，今年暑期旺季的收入，較往年減少80%至100%之多。

在雷德洛治經營咖啡館的布林德維爾(Chris Prindiville)則說，當地業者往往依賴暑期旺季的收益來度過接下來幾個月，因此今年的冬季將會「很艱難」。

黃石公園的北面門戶城鎮嘉德納，遭特大洪水沖擊，損失慘重，當局說至少1萬遊客已被迫...
黃石公園的北面門戶城鎮嘉德納，遭特大洪水沖擊，損失慘重，當局說至少1萬遊客已被迫取消既定行程。圖為遭大水況垮的一座便橋。(美聯社)

洪水 咖啡 蒙大拿州

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