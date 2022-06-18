我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

瞞報專利 虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判1年

特派員黃惠玲／綜合報導
前阿肯色大學教授洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判處監禁一年零一天。(本報檔案照片)
前阿肯色大學教授洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判處監禁一年零一天。(本報檔案照片)

今年初因隱瞞在中國擁有發明專利，並向美國聯邦調查局做出虛假陳述的阿肯色大學前華裔教授洪思忠(Simon Saw-Teong Ang)，16日由聯邦法院法官布魯克斯(Timothy L. Brooks)判處有期徒刑一年零一天，且出獄後一年須接受監視。

司法部聲明指出，早在2020年7月底，洪思忠就因未誠實向美國政府及阿肯色大學揭露與中國公司、機構的財務關連，加上他在申請更新護照時說謊，被阿州聯邦大陪審團提控多達42項電匯詐欺(wire fraut)及兩項護照詐欺罪名。今年1月底，他對自己做出虛假陳述的指控認罪。

洪思忠自1988年開始在阿肯色大學任教，遭逮捕前，他擔任該校電機系高密度電子中心主任；任職期間，洪思忠負責美國政府的多項經費撥發的審查調查人員，每年他必須依照規定，披露任何利益衝突的工作或職位，包括外聘。

根據法庭文件，今年65歲、家住費耶特維爾(Fayetteville)，在中華人民共和國物以Ang的名字或中文姓名申請了24項專利。當時他在阿肯色大學任教，該大學要求像洪思忠這種情況，必須及時向學校提供「全面和完整」的說明，阿肯色大學規定，受該政策約束者的創造發明都應歸學校所有。

但洪思忠並沒有向阿肯色大學披露他在中國取得的專利，之後接受聯邦調查局特工面談時又說謊，完全否認他是這些專利的擁有者。此外，他獲得了許多來自中國政府頒發的獎項，但他沒有在大學的年度利益衝突報告中列出這些獎項。

詐欺 司法部 華人

上一則

蒙大拿州爆空前洪災 州長續度假挨轟

下一則

稅太重 1/4海外美僑嚴肅考慮放棄美國籍

延伸閱讀

世界晚報╱強生突訪基輔宣布軍事計畫 或改變戰爭均勢

世界晚報╱強生突訪基輔宣布軍事計畫 或改變戰爭均勢
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
台灣人看世足恐列中國人 卡達官員：可能另作安排

台灣人看世足恐列中國人 卡達官員：可能另作安排
FBI：密西根州共和黨州長初選候選人凱利被捕

FBI：密西根州共和黨州長初選候選人凱利被捕

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

2022-06-15 23:34
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53
美股今年來跌跌不休，拖累美國人資產縮水。美聯社

美股血崩拖累 美國家庭財富兩年來首見縮水

2022-06-10 17:53
美鈔示意圖。(路透)

年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增

2022-06-16 20:54

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點