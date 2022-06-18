瞞報專利 虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判1年

前阿肯色大學教授洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判處監禁一年零一天。(本報檔案照片)

今年初因隱瞞在中國擁有發明專利，並向美國聯邦調查局做出虛假陳述的阿肯色大學前華裔教授洪思忠(Simon Saw-Teong Ang)，16日由聯邦法院法官布魯克斯(Timothy L. Brooks)判處有期徒刑一年零一天，且出獄後一年須接受監視。

司法部 聲明指出，早在2020年7月底，洪思忠就因未誠實向美國政府及阿肯色大學揭露與中國公司、機構的財務關連，加上他在申請更新護照時說謊，被阿州聯邦大陪審團提控多達42項電匯詐欺 (wire fraut)及兩項護照詐欺罪名。今年1月底，他對自己做出虛假陳述的指控認罪。

洪思忠自1988年開始在阿肯色大學任教，遭逮捕前，他擔任該校電機系高密度電子中心主任；任職期間，洪思忠負責美國政府的多項經費撥發的審查調查人員，每年他必須依照規定，披露任何利益衝突的工作或職位，包括外聘。

根據法庭文件，今年65歲、家住費耶特維爾(Fayetteville)，在中華人 民共和國物以Ang的名字或中文姓名申請了24項專利。當時他在阿肯色大學任教，該大學要求像洪思忠這種情況，必須及時向學校提供「全面和完整」的說明，阿肯色大學規定，受該政策約束者的創造發明都應歸學校所有。

但洪思忠並沒有向阿肯色大學披露他在中國取得的專利，之後接受聯邦調查局特工面談時又說謊，完全否認他是這些專利的擁有者。此外，他獲得了許多來自中國政府頒發的獎項，但他沒有在大學的年度利益衝突報告中列出這些獎項。