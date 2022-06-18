中餐館服務員獲777元小費 全捐給教會

一名顧客來到紐奧良市的和順(Hoshun)中餐館 用餐，餐後服務生關艾娃(Ava Guan)遞給他63元的帳單，而這位顧客卻給了她777元小費，並在發票上註明「今晚告假」。

關艾娃服務的顧客是一家IHOP和大力水手炸雞店(Popeyes)的業主哈米德(Abdul Hamideh)，他的慷慨令關艾娃感動。

關艾娃說：「我為這位顧客端上食物時說『請慢用』，再沒說別的。而他卻給了我如此多的小費，我不知道是何原因，太瘋狂了，讓我驚喜。」

儘管關艾娃非常感激獲得高額小費，但她事實上將小費全部捐給了她的教堂，當天她就為傑佛遜(Jefferson)教區的橄欖教會先寫出一張300元的支票 ，因為教會亟需一台新空調，而空調對教會來說價格不菲。

關艾娃說，她希望教堂能夠得到一筆添置空調的資金，為此祈禱奇蹟的發生，果然餐館來了位慷慨大方的哈米德。她接著說：「每個人都需要天使 向上帝傳聲，我認為上帝聽到我的祈禱，因此給了我幫助。」

哈米德在給出大額小費的當天就表示，他要用自己的幸運數777去為他人祝福，「我只想著幫助一個鄰居，卻沒意識到777數字最終是與教堂連在一起」。

關艾娃說，她最初看到帳單上的小費數額時不敢相信，以為是寫錯了，「我想這是上帝給我的禮物」。

餐館業主兼經理愛麗絲·賀(Alice Ho)也對大額小費感到震驚，她說，「關艾娃告訴我她那天做過祈禱，結果許願成真，表明有人聽到她的禱告」。

在陌生人的幫助下，橄欖教會收到了關艾娃的1000元捐助。

愛麗絲·賀說：「我總是想著光明的一面，結果就總是光明。我相信人人都是好心，相互幫助，即使在紐奧良也不例外。」