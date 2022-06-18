我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

中餐館服務員獲777元小費 全捐給教會

編譯孫梁／綜合17日電

一名顧客來到紐奧良市的和順(Hoshun)中餐館用餐，餐後服務生關艾娃(Ava Guan)遞給他63元的帳單，而這位顧客卻給了她777元小費，並在發票上註明「今晚告假」。

關艾娃服務的顧客是一家IHOP和大力水手炸雞店(Popeyes)的業主哈米德(Abdul Hamideh)，他的慷慨令關艾娃感動。

關艾娃說：「我為這位顧客端上食物時說『請慢用』，再沒說別的。而他卻給了我如此多的小費，我不知道是何原因，太瘋狂了，讓我驚喜。」

儘管關艾娃非常感激獲得高額小費，但她事實上將小費全部捐給了她的教堂，當天她就為傑佛遜(Jefferson)教區的橄欖教會先寫出一張300元的支票，因為教會亟需一台新空調，而空調對教會來說價格不菲。

關艾娃說，她希望教堂能夠得到一筆添置空調的資金，為此祈禱奇蹟的發生，果然餐館來了位慷慨大方的哈米德。她接著說：「每個人都需要天使向上帝傳聲，我認為上帝聽到我的祈禱，因此給了我幫助。」

哈米德在給出大額小費的當天就表示，他要用自己的幸運數777去為他人祝福，「我只想著幫助一個鄰居，卻沒意識到777數字最終是與教堂連在一起」。

關艾娃說，她最初看到帳單上的小費數額時不敢相信，以為是寫錯了，「我想這是上帝給我的禮物」。

餐館業主兼經理愛麗絲·賀(Alice Ho)也對大額小費感到震驚，她說，「關艾娃告訴我她那天做過祈禱，結果許願成真，表明有人聽到她的禱告」。

在陌生人的幫助下，橄欖教會收到了關艾娃的1000元捐助。

愛麗絲·賀說：「我總是想著光明的一面，結果就總是光明。我相信人人都是好心，相互幫助，即使在紐奧良也不例外。」

支票 天使 中餐館

上一則

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

下一則

費雪嬰兒搖椅釀13死 議員促召回

延伸閱讀

坐擁粉絲、 多才多藝 郵輪導遊小費業界最高

坐擁粉絲、 多才多藝 郵輪導遊小費業界最高
郵輪導遊多才多藝又貼心 小費業界最高

郵輪導遊多才多藝又貼心 小費業界最高
借廁被拒狂毆中餐館員工 銀行男主管遭開除

借廁被拒狂毆中餐館員工 銀行男主管遭開除
員工小費的法律規定 餐飲業僱主需要當心

員工小費的法律規定 餐飲業僱主需要當心

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

2022-06-15 23:34
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53
美股今年來跌跌不休，拖累美國人資產縮水。美聯社

美股血崩拖累 美國家庭財富兩年來首見縮水

2022-06-10 17:53
美鈔示意圖。(路透)

年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增

2022-06-16 20:54

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點