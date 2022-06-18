蒙大拿州爆空前洪災 州長續度假挨轟

蒙大拿州日前發生空前規模洪災，但共和黨籍蒙大拿州州長強佛特洪災期間卻不見人影，引發爭議。(美聯社)

蒙大拿州 因為豪雨引發空前規模的洪災 ，州內西南部道路橋梁受損、房舍倒塌，損失總額估計以數百萬元計，黃石國家公園(Yellowstone National Park)被迫關閉，但該州共和黨籍州長強佛特(Greg Gianforte)洪災期間卻不見人影，直到16日晚間才返回，而引發爭議。

強佛特發言人拒絕透露州長前往何處，僅表示州長伉儷這趟出遊是「規畫已久的私人行程」，但美聯社報導他是和家人前往義大利旅遊。州長辦公室則說，強佛特出國期間與行政團隊保持密切聯繫，掌握災情發展。

國家廣播公司(NBC)報導，蒙大拿州向聯邦政府提出緊急救災援助申請，送到拜登 總統辦公室的文件是副州長朱拉斯(Kristen Juras)代簽字。

白宮16日表示，拜登已批准蒙大拿州緊急救災申請。強佛特16日也發表聲明表示，緊急救災申請已獲拜登核准，聯邦政府將提供經費援助，協助蒙大拿州受到嚴重洪災侵襲的社區重建。

蒙大拿民主黨黨部(Montana Democratic Party)16日在推特發文寫道：「強佛特州長到底跑去哪裡了呢？這時候你該回家了吧。」

華盛頓郵報報導，蒙大拿州進入緊急狀態的宣布以及15日向白宮請求緊急救援協助，文件都是由朱拉斯以「代理州長」(acting governor)身分代簽。16日上午，朱拉斯陪同聯邦緊急事故管理總署(FEMA)署長克瑞斯維爾(Deanne Criswell)搭飛機前往災區勘災。

華盛頓郵報指出，強佛特雖然不在州裡，過去幾天卻持續針對洪災在推特積極發文，但網友回應普遍冷淡，甚至帶有怒氣。一名推特用互回覆強佛特推文寫道：「不管災情如何，你到底跑去哪裡，為什麼不在州裡，你總要給個說法。」