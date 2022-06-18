我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

蒙大拿州爆空前洪災 州長續度假挨轟

記者顏伶如／綜合報導
蒙大拿州日前發生空前規模洪災，但共和黨籍蒙大拿州州長強佛特洪災期間卻不見人影，引發爭議。(美聯社)
蒙大拿州日前發生空前規模洪災，但共和黨籍蒙大拿州州長強佛特洪災期間卻不見人影，引發爭議。(美聯社)

蒙大拿州因為豪雨引發空前規模的洪災，州內西南部道路橋梁受損、房舍倒塌，損失總額估計以數百萬元計，黃石國家公園(Yellowstone National Park)被迫關閉，但該州共和黨籍州長強佛特(Greg Gianforte)洪災期間卻不見人影，直到16日晚間才返回，而引發爭議。

強佛特發言人拒絕透露州長前往何處，僅表示州長伉儷這趟出遊是「規畫已久的私人行程」，但美聯社報導他是和家人前往義大利旅遊。州長辦公室則說，強佛特出國期間與行政團隊保持密切聯繫，掌握災情發展。

國家廣播公司(NBC)報導，蒙大拿州向聯邦政府提出緊急救災援助申請，送到拜登總統辦公室的文件是副州長朱拉斯(Kristen Juras)代簽字。

白宮16日表示，拜登已批准蒙大拿州緊急救災申請。強佛特16日也發表聲明表示，緊急救災申請已獲拜登核准，聯邦政府將提供經費援助，協助蒙大拿州受到嚴重洪災侵襲的社區重建。

蒙大拿民主黨黨部(Montana Democratic Party)16日在推特發文寫道：「強佛特州長到底跑去哪裡了呢？這時候你該回家了吧。」

華盛頓郵報報導，蒙大拿州進入緊急狀態的宣布以及15日向白宮請求緊急救援協助，文件都是由朱拉斯以「代理州長」(acting governor)身分代簽。16日上午，朱拉斯陪同聯邦緊急事故管理總署(FEMA)署長克瑞斯維爾(Deanne Criswell)搭飛機前往災區勘災。

華盛頓郵報指出，強佛特雖然不在州裡，過去幾天卻持續針對洪災在推特積極發文，但網友回應普遍冷淡，甚至帶有怒氣。一名推特用互回覆強佛特推文寫道：「不管災情如何，你到底跑去哪裡，為什麼不在州裡，你總要給個說法。」

蒙大拿州 洪災 拜登

上一則

費雪嬰兒搖椅釀13死 議員促召回

下一則

瞞報專利 虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判1年

延伸閱讀

中國將領：打「台灣牌」對中美軍事關係穩定影響非常大

中國將領：打「台灣牌」對中美軍事關係穩定影響非常大
新冠疫苗獲准對5歲以下幼童施打 拜登讚重大紓解

新冠疫苗獲准對5歲以下幼童施打 拜登讚重大紓解
蒙大拿州發生空前洪災 州長繼續度假挨批

蒙大拿州發生空前洪災 州長繼續度假挨批
拜登簽海運改革法 盼有助抑制運費、緩和通膨

拜登簽海運改革法 盼有助抑制運費、緩和通膨

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

2022-06-15 23:34
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53
美股今年來跌跌不休，拖累美國人資產縮水。美聯社

美股血崩拖累 美國家庭財富兩年來首見縮水

2022-06-10 17:53
美鈔示意圖。(路透)

年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增

2022-06-16 20:54

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點