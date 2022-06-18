費雪嬰兒搖椅釀13死 議員促召回

2009年至2021年至少造成13人死亡後，聯邦消費者產品安全委員會和嬰幼兒玩具業者費雪公司呼籲家長不要讓嬰兒在搖椅上睡覺。(美聯社)

聯邦消費者產品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，CPSC)和嬰幼兒玩具業者費雪公司(Fisher-Price)提醒父母親不要讓嬰兒在安撫搖椅上睡覺，因為自2009年至2021年至少已有13人因此死亡。

CPSC主席特魯姆卡(Richard Trumka)聲明說，無論由費雪或者其他公司生產，沒有任何傾斜用品可以讓嬰兒安全睡覺，唯有睡在堅固而平坦的表面才安全。

費雪1990年代以來已售出1700多萬個安撫搖椅，該公司表示，在安撫搖椅死亡報告中，涉及其產製的嬰幼兒搖椅及適合新生兒到幼兒的搖椅。

CPSC還稱， 2019年以來，至少一起死亡事件牽涉到Kids2品牌搖椅；自2012年起，Kids2已售出180多萬個安撫搖椅。

CPSC即將於6月 23日生效的新規定中要求睡眠用品表面角度最多不得超過10度，該機構在新規實施前提出不要讓嬰幼兒在安撫搖椅中睡覺的警告。

CPSC主席霍恩-薩瑞奇(Alex Hoehn-Saric)透過聲明說，嬰兒睡眠環境應該是家中最安全的地方，嬰兒床、搖籃或遊戲區堅固平坦表面是最佳選擇，不要有毯子、枕頭或其他物品；無人監督下，嬰兒不該在搖椅、鞦韆上或使用安撫奶嘴時睡覺。

康州民主黨參議員 布魯曼索(Richard Blumenthal)呼籲費雪和 Kids2 在公布搖椅死亡報告後召回產品；他說，好幾個兒童死亡受傷，竟隔了十多年才通知大眾與搖椅有關的危險；他說，國會必須通過「陽光產品安全法」(Sunshine in Product Safety Act)以便授權CPSC加速召回和警告。

布魯曼索今年4月推動「產品安全陽光法案」，賦予CPSC 更多權限披露產品潛在健康安全問題等訊息，不必擔心製造商強烈反對。