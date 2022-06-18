費雪嬰兒搖椅釀13死 議員促召回
聯邦消費者產品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，CPSC)和嬰幼兒玩具業者費雪公司(Fisher-Price)提醒父母親不要讓嬰兒在安撫搖椅上睡覺，因為自2009年至2021年至少已有13人因此死亡。
CPSC主席特魯姆卡(Richard Trumka)聲明說，無論由費雪或者其他公司生產，沒有任何傾斜用品可以讓嬰兒安全睡覺，唯有睡在堅固而平坦的表面才安全。
費雪1990年代以來已售出1700多萬個安撫搖椅，該公司表示，在安撫搖椅死亡報告中，涉及其產製的嬰幼兒搖椅及適合新生兒到幼兒的搖椅。
CPSC還稱， 2019年以來，至少一起死亡事件牽涉到Kids2品牌搖椅；自2012年起，Kids2已售出180多萬個安撫搖椅。
CPSC即將於6月 23日生效的新規定中要求睡眠用品表面角度最多不得超過10度，該機構在新規實施前提出不要讓嬰幼兒在安撫搖椅中睡覺的警告。
CPSC主席霍恩-薩瑞奇(Alex Hoehn-Saric)透過聲明說，嬰兒睡眠環境應該是家中最安全的地方，嬰兒床、搖籃或遊戲區堅固平坦表面是最佳選擇，不要有毯子、枕頭或其他物品；無人監督下，嬰兒不該在搖椅、鞦韆上或使用安撫奶嘴時睡覺。
康州民主黨參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)呼籲費雪和 Kids2 在公布搖椅死亡報告後召回產品；他說，好幾個兒童死亡受傷，竟隔了十多年才通知大眾與搖椅有關的危險；他說，國會必須通過「陽光產品安全法」(Sunshine in Product Safety Act)以便授權CPSC加速召回和警告。
布魯曼索今年4月推動「產品安全陽光法案」，賦予CPSC 更多權限披露產品潛在健康安全問題等訊息，不必擔心製造商強烈反對。
上一則
中餐館服務員獲777元小費 全捐給教會
下一則
FB留言