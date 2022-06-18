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美國夢想獎6/16華府頒獎 李德怡：學生奮鬥故事令人動容

記者張筠／華盛頓報導
「美國獎學金」16日在華府舉行2022年慶典，慶祝20名傑出學生獲得「夢想獎」。（記者張筠╱攝影）
「美國獎學金」16日在華府舉行2022年慶典，慶祝20名傑出學生獲得「夢想獎」。（記者張筠╱攝影）

全美最大非營利私營教育組織「美國獎學金」(Scholarship America)16日在華府舉行2022年慶典，慶祝20名傑出學生獲得「夢想獎」(Dream Award)，過去兩年因疫情影響，典禮都在線上舉行，「美國獎學金」董事會主席、世界日報執行董事李德怡(Tina Lee)說，時隔兩年重回實體典禮，獲獎學生們克服家庭、經濟甚至健康等多重困難的奮鬥故事，更令人動容。

過去兩年「夢想獎」慶典因疫情都在線上舉行，都創造在線募款紀錄，不過李德怡說，學生們切身奮鬥的故事比募款的具體數字更重要，今年當面聽到這些孩子們的故事，看到他們即將迎接嶄新的學業及生活，非常欣慰、感動，這也驅使她不斷為「美國獎學金」付出，盼能支持更多年輕人順利求學，改變自己和家庭的未來。

「美國獎學金」董事會主席李德怡盼望能支持更多年輕人順利求學，改變自己和家庭的未來...
「美國獎學金」董事會主席李德怡盼望能支持更多年輕人順利求學，改變自己和家庭的未來。（記者張筠╱攝影）

世界日報在「夢想獎」創辦之初捐款10萬元且持續每年捐款，設立針對華裔學生的「世界日報華裔學生獎學金」，助更多華裔學子接受高等教育、實現夢想，今年得主是來自越南的女孩阮薇(Vy Nguyen，音譯)。

阮薇自小學一年級來到美國，當時語言不通，只能隨時隨地背字母表、練習算數，書桌和櫃子滿是她的學習痕跡，「高中時最喜歡生物，既是為了學習知識，又像是更深入地了解人類自身，因此對醫療也萌生興趣」，而新冠疫情的爆發更讓她更堅定學習護理專業的決心。

身為家中獨生女，阮薇文靜但不乏毅力，即使家庭經濟不寬裕，她也咬牙堅持，並在學習之餘積極到醫院累積實習經驗，不以年紀輕為藉口，而是不斷磨練勇氣和冷靜；「夢想獎為我踏向夢想搭了平穩的台階」，她今年夏天將進入波特蘭大學(University of Portland)攻讀護理，「未來每一天都會充分利用，盡可能多的汲取知識，充實人生經驗」。

今年慶典的演說嘉賓卡斯塔芬與「夢想獎」學生們自拍合影。（記者張筠╱攝影）
今年慶典的演說嘉賓卡斯塔芬與「夢想獎」學生們自拍合影。（記者張筠╱攝影）

前德州公校教育總監、資深教育研究員卡斯塔芬(Meria Carstarphen)是今年慶典的演說嘉賓，她告誡獲獎學生說，人生或許會面臨諸多困難，「如果跑不動了，就用走的，如果走不動了，就用爬的，無論如何都要前進」，也不要失去希望。

16歲的菲律賓裔少年考利(Lex Caolie)也是今年的「夢想獎」得主，他2013年隨母親來美，當時母親即將結婚，但滿懷希望的母子二人卻在數月後被拋棄，考利和媽媽經歷了一段無家可歸的艱難生活，但考利沒有放棄希望，終在2019年和母親成為美國公民；即將進入亞利桑那州立大學攻讀電子工程的考利，也成為家中第一個在美國上大學的人，他盼望未來能成為半導體行業設計師，並將「夢想獎」給他的鼓勵和支持分享給更多人。

阮薇獲得「夢想獎」，也是今年「世界日報華裔學生獎學金」得主，她今夏將進波特蘭大學...
阮薇獲得「夢想獎」，也是今年「世界日報華裔學生獎學金」得主，她今夏將進波特蘭大學攻讀護理專業，追求夢想。（記者張筠╱攝影）

16日的慶典當晚也為2022-2023年度募到57萬5000元，2023年的頒獎慶典將在紐約舉行；「夢想獎」自2014年創立至今，已累計給130餘名學子頒發超過300萬元的獎金，協助他們解決經濟困難，順利求學，實現夢想。

「美國獎學金」董事會主席李德怡(左二)看到學生們即將迎接嶄新的學業及生活，非常欣...
「美國獎學金」董事會主席李德怡(左二)看到學生們即將迎接嶄新的學業及生活，非常欣慰、感動。左四為阮薇。（記者張筠╱攝影）

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