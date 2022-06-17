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種族、族裔名稱分類 聯邦25年來擬首次更新

記者張聲肇／綜合報導
聯邦政府已著手「更新」種族與族裔名稱及分類，例如過去被稱為白人的中東和北非移民及後代。圖為密西根州迪爾伯恩市的阿拉伯社區中心向民眾發放餐點。(美聯社)
聯邦政府已著手「更新」種族與族裔名稱及分類，例如過去被稱為白人的中東和北非移民及後代。圖為密西根州迪爾伯恩市的阿拉伯社區中心向民眾發放餐點。(美聯社)

聯邦政府已著手「更新」種族與族裔名稱及分類，回應民間要求「正確分類」的呼聲；這是25年來首次調整境內不同種族與族裔居民的身分，旨在顯示人口的多元背景。

新的名稱與稱呼確認後，人口普查及問卷調查的表格也會跟著更新；已列入更新的，包括過去被稱為白人的中東和北非移民及後代，會有新的分類；西班牙語系的居民，也會有較不令人混亂的名稱。

另一常遭誤解的分類就是「亞裔美國人」，人口統計予人「富裕、教育良好」印象，事實上各族裔的社會經濟狀況差很多，應更進一步分別不同的亞洲背景。

聯邦首席統計官歐維斯(Karin Orvis)說，管理與預算處1997年首度採用當年修訂的種族與族裔分類，目前正在檢討可如何修訂與更新，目的是「更正確反映美國的多元性。」

歐維斯表示，她的辦公室聽取政府各部門專家和民間意見後，檢討修訂工作預定於2024年夏季完成。

2024年又有總統大選，如果選後會換黨執政的話，修訂人員提出的辦法可能被擱置。

民間早有呼聲在2020年普查前完成修訂，但前總統川普2017年就職後，對類似建議置之不理。

歐維斯說，「我理解，很重要的是，我們的動作要快，要有使命感。也很重要的是，要把事情做好。」

人種及族裔分類不僅是描繪人口結構的重要詞彙，也可用來執行民權、選舉權以及就業歧視等法律。依目前的分類，「西裔」(Hispanic)在普查及調查問卷中，種族和族裔的意義不同。

有人提議把西裔種族與族裔問題合併問，因為把種族和族裔分開來，有些西裔常搞不清楚，不知如何答覆問卷或普查人員的提問。2010年的普查測試顯示，把兩種定義合併起來，願意回答的人比較多。

目前的分類標準有必要改變，由2020年的普查結果扣可看出，例如，美國第二大種族被稱為「其他種族」，比非裔還多人，NALEO（全國拉丁裔民選與派任官員協會)教育基金會主管瓦加斯(Arturo Vargas)說，其實，這個「其他種族」絕大多數都是拉丁裔。

他說，普查局現在知道它收集資料的方法大有問題，統計結果不但混亂，也扭曲了「我們國家多元性的真正本質」。

教育 人口普查 亞裔

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