90年風華 品味跟不上潮流 老牌化妝品露華濃破產

已有超過90年歷史的美妝品牌露華濃，16日聲請破產保護。(美聯社)

知名美妝品牌露華濃(Revlon)不敵供應鏈 短缺的衝擊，16日聲請破產 保護；露華濃創立至今90年，雖然曾風靡一時，近來品味卻一成不變，加上社交媒體普及化、名媛自創美妝品牌等，都讓美妝市場競爭更加激烈，也顯示露華濃追不上時代的潮流。

該公司1932年3月在紐約市成立，長期是美妝零售店的中流砥柱，旗下美妝品牌如愛爾美(Almay)和伊莉莎白雅頓(Elizabeth Arden)都相當受歡迎。

然而，近期包括日常用品大牌寶鹼(Procter & Gamble)、名媛凱莉·詹納(Kylie Jenner)和歌手雷哈娜(Rihanna)自創美妝品牌，在社群媒體上大放異彩，都成為露華濃可畏的競爭對手。

該公司近幾年債務開始增加，新冠疫情 爆發後更加嚴重，人人開始戴上口罩後，他們的主打產品唇膏銷量大受影響；2020年、亦即疫情爆發的第一年，該公司的銷售額暴跌21%。

儘管新冠疫苗釋出後，隔年該公司營業額回彈一些、成長9.2%，今年第一季的營業額又成長3%，但仍不及疫情爆發前、年營業額24億元的腳步。

此外，全球供應鏈緊縮對露華濃的影響更加劇烈；2020年底該公司就一度瀕臨破產，在說服債權人延期後才勉強逃過一劫。

根據露華濃向法院提出的聲請內容，欲向貸方請求5億7500萬元的融資，至少確保平日營運正常，該公司執行長黛博拉·佩雷爾曼(Debra Perelman)表示：「今日聲請破產保護將協助露華濃繼續向顧客提供過去數十年我們最標誌性的產品，也讓我們未來的方向更加明確。」

露華濃於1996上市，黛博拉的父親朗恩·佩雷爾曼(Ron Perelman)正是控股公司MacAndrews & Forbes的老闆；MacAndrews & Forbes於1980年代收購露華濃，當時曾引發一陣軒然大波，如今露華濃聲請破產保護可能終結朗恩自1985年來對該公司的控制權。

根據法律文件，露華濃目前列出的資產和負債介於10億至100億元之間。