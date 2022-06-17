我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

90年風華 品味跟不上潮流 老牌化妝品露華濃破產

編譯林梅婕／綜合16日電
已有超過90年歷史的美妝品牌露華濃，16日聲請破產保護。(美聯社)
已有超過90年歷史的美妝品牌露華濃，16日聲請破產保護。(美聯社)

知名美妝品牌露華濃(Revlon)不敵供應鏈短缺的衝擊，16日聲請破產保護；露華濃創立至今90年，雖然曾風靡一時，近來品味卻一成不變，加上社交媒體普及化、名媛自創美妝品牌等，都讓美妝市場競爭更加激烈，也顯示露華濃追不上時代的潮流。

該公司1932年3月在紐約市成立，長期是美妝零售店的中流砥柱，旗下美妝品牌如愛爾美(Almay)和伊莉莎白雅頓(Elizabeth Arden)都相當受歡迎。

然而，近期包括日常用品大牌寶鹼(Procter & Gamble)、名媛凱莉·詹納(Kylie Jenner)和歌手雷哈娜(Rihanna)自創美妝品牌，在社群媒體上大放異彩，都成為露華濃可畏的競爭對手。

該公司近幾年債務開始增加，新冠疫情爆發後更加嚴重，人人開始戴上口罩後，他們的主打產品唇膏銷量大受影響；2020年、亦即疫情爆發的第一年，該公司的銷售額暴跌21%。

儘管新冠疫苗釋出後，隔年該公司營業額回彈一些、成長9.2%，今年第一季的營業額又成長3%，但仍不及疫情爆發前、年營業額24億元的腳步。

此外，全球供應鏈緊縮對露華濃的影響更加劇烈；2020年底該公司就一度瀕臨破產，在說服債權人延期後才勉強逃過一劫。

根據露華濃向法院提出的聲請內容，欲向貸方請求5億7500萬元的融資，至少確保平日營運正常，該公司執行長黛博拉·佩雷爾曼(Debra Perelman)表示：「今日聲請破產保護將協助露華濃繼續向顧客提供過去數十年我們最標誌性的產品，也讓我們未來的方向更加明確。」

露華濃於1996上市，黛博拉的父親朗恩·佩雷爾曼(Ron Perelman)正是控股公司MacAndrews & Forbes的老闆；MacAndrews & Forbes於1980年代收購露華濃，當時曾引發一陣軒然大波，如今露華濃聲請破產保護可能終結朗恩自1985年來對該公司的控制權。

根據法律文件，露華濃目前列出的資產和負債介於10億至100億元之間。

破產 疫情 供應鏈

上一則

自從馬斯克喊經濟不妙 特斯拉已裁減14%職缺

下一則

70年歷史 僅存豪生餐廳吹熄燈號

延伸閱讀

張庭按捺不住頻繁現身微信群 推新品防曬乳被爆開天價

張庭按捺不住頻繁現身微信群 推新品防曬乳被爆開天價
彩妝巨頭「露華濃」在美聲請破產 不堪供應鏈瓶頸和債務

彩妝巨頭「露華濃」在美聲請破產 不堪供應鏈瓶頸和債務

元宇宙商機 2030年相關支出估5兆

元宇宙商機 2030年相關支出估5兆
日出口面貌轉變：化妝品和公仔夯 水果有台港粉絲捧場

日出口面貌轉變：化妝品和公仔夯 水果有台港粉絲捧場

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

2022-06-15 23:34
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53
美股今年來跌跌不休，拖累美國人資產縮水。美聯社

美股血崩拖累 美國家庭財富兩年來首見縮水

2022-06-10 17:53

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法