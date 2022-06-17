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自從馬斯克喊經濟不妙 特斯拉已裁減14%職缺

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）。( 路透)
特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）。( 路透)

自從特斯拉（Tesla）執行長馬斯克發表對經濟的憂慮之後，特斯拉的職缺已經刪減14%，也就是縮編且暫停新聘員工，來因應景氣向下。

路透說，特斯拉的動作是全球經濟健康與否的徵兆，如今市場緊縮、通膨高漲，大家擔心經濟衰退。

Thinknum Alternative Data提供給路透的資料顯示，特斯拉這個月開始，張貼在其網站上的列出的職缺，由5,855個減少到5,011個。與最近一次的5月21日職缺數高峰值比較，更是大砍了32%。

路透指出，有大約20人自稱過去一周被特斯拉資遣或裁撤職位。雖然這在特斯拉龐大雇工數之中，微乎其微，不過部分人說，他們是裁員10%裡的一部分。可見特斯拉真的已經開始解雇員工。

其他特斯拉員工提到，現在針對裁員會怎麼進行，有股不確定感。馬斯克下令結束遠距工作、回到辦公處所，也讓一些人的職位不保。

路透就此採訪特斯拉，特斯拉沒有回應。

路透說，目前特斯拉職位減少的整個面貌究竟如何，還不明朗。調整完後會不會再補人，也無法立即了解。特斯拉的氣候使命和創新成績，造就公司的電動車熱銷，所以依舊是許多人競逐的雇主。

截至去年年底，特斯拉全球有10萬員工。原本排定這個月為中國大陸市場要辦的三場線上徵才活動，都取消了。

特斯拉在某些地區還是持續徵人的，像是德國。特斯拉在柏林附近的超級工廠最近才啟用，根據特斯拉本周稍早的說法，現在德國廠每個月新聘員工大約500到600人，到目前為止，已聘雇約4,500人。

路透之前取得的馬斯克與特斯拉高階主管之間的電郵內容，報導了馬斯克6月2日對幹部表示，自己對經濟有「超級不妙的感覺」，公司需要裁員10%，並且「全球都暫停招募」。第二天他解釋，10%的裁員會是領月薪的員工，不是計時工人。然後4日馬斯克又說，未來12個月領薪員工人數會維持一樣，而全體員工數還可能增加。

特斯拉 馬斯克 裁員

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