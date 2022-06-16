馬斯克首次與推特員工直接對話 提交了一系列問題

特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉執行長馬斯克 16日與推特 8000多名員工直接對話，是他4月宣布以440億美元收購推特以來的第一次。

由於活動未對外公開，會議透過視訊行進行，推特行銷長伯蘭德（Leslie Berland）向馬斯克提交了員工提出的一系列問題，而馬斯克也談及眾多議題，包括收購原因、如何改善推特財務狀況、平台的言論規則，再到對生命、宇宙和外星人存在的沉思等。

當被問及對推特的願景時，馬斯克說希望將推特用戶增加到每天10億人。這是一個深具野心的目標，目前每天只有2.29億人使用推特。

被問及是否會擔任推特執行長時，馬斯克說，他不關心頭銜，但計畫就平台方向提供很多意見。

馬斯克曾說過，買下推特就要保持絕對言論自由。對此他重申，推特用戶應該能夠說出「非常離譜的事情」，只要這些事情在法律規定的範圍內，但他補充說，言論自由並不意味著極度自由。

當被問到自己的政治立場時，馬斯克說他自己是溫和派，直到本周之前都投票 給民主黨，但在14日的德州國會席次特別選舉中首次投票給共和黨人。

至於未來有沒有可能會裁員，馬斯克暗示很有可能這麼做，指推特目前的成本大於收入，公司需要「變得健康」，並補充說將關注員工表現。

對於推特員工很關心的在家工作政策問題，馬斯克說，儘管他喜歡面對面辦公，但如果員工在工作中表現出色，他們仍有可能遠端工作。

馬斯克與員工對話時間約一小時，但未保證是否會完成推特收購交易，僅向員工明確表示，自己有遠大野心。