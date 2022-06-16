我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

阿拉巴馬州教堂傳槍擊 至少1死2傷 兇嫌已落網

馬斯克首次與推特員工直接對話 提交了一系列問題

編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉執行長馬斯克。(路透)
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉執行長馬斯克16日與推特8000多名員工直接對話，是他4月宣布以440億美元收購推特以來的第一次。

由於活動未對外公開，會議透過視訊行進行，推特行銷長伯蘭德（Leslie Berland）向馬斯克提交了員工提出的一系列問題，而馬斯克也談及眾多議題，包括收購原因、如何改善推特財務狀況、平台的言論規則，再到對生命、宇宙和外星人存在的沉思等。

當被問及對推特的願景時，馬斯克說希望將推特用戶增加到每天10億人。這是一個深具野心的目標，目前每天只有2.29億人使用推特。

被問及是否會擔任推特執行長時，馬斯克說，他不關心頭銜，但計畫就平台方向提供很多意見。

馬斯克曾說過，買下推特就要保持絕對言論自由。對此他重申，推特用戶應該能夠說出「非常離譜的事情」，只要這些事情在法律規定的範圍內，但他補充說，言論自由並不意味著極度自由。

當被問到自己的政治立場時，馬斯克說他自己是溫和派，直到本周之前都投票給民主黨，但在14日的德州國會席次特別選舉中首次投票給共和黨人。

至於未來有沒有可能會裁員，馬斯克暗示很有可能這麼做，指推特目前的成本大於收入，公司需要「變得健康」，並補充說將關注員工表現。

對於推特員工很關心的在家工作政策問題，馬斯克說，儘管他喜歡面對面辦公，但如果員工在工作中表現出色，他們仍有可能遠端工作。

馬斯克與員工對話時間約一小時，但未保證是否會完成推特收購交易，僅向員工明確表示，自己有遠大野心。

推特 馬斯克 投票

上一則

阿拉巴馬州教堂傳槍擊 至少1死2傷 兇嫌已落網

下一則

樂意作證國會暴亂案 大法官湯瑪斯妻：迫不及待

延伸閱讀

華爾街日報：馬斯克料將重申收購推特意願

華爾街日報：馬斯克料將重申收購推特意願
特斯拉又漲價 電動車最多調漲6000美元 因應成本飆升

特斯拉又漲價 電動車最多調漲6000美元 因應成本飆升
馬斯克挺他選總統 德桑提斯：歡迎非洲裔支持

馬斯克挺他選總統 德桑提斯：歡迎非洲裔支持

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

2022-06-15 23:34
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53
美股今年來跌跌不休，拖累美國人資產縮水。美聯社

美股血崩拖累 美國家庭財富兩年來首見縮水

2022-06-10 17:53

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生