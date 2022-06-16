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DACA推出屆滿10年 夢想生身分仍未解套

記者顏伶如／綜合報導
前總統歐巴馬任內推出的「童年抵美暫緩遣返計畫」(簡稱DACA)，15日屆滿10周年。圖為活動分子聚集國會前支持DACA。(美聯社)
前總統歐巴馬任內推出的「童年抵美暫緩遣返計畫」(簡稱DACA)，15日屆滿10周年。圖為活動分子聚集國會前支持DACA。(美聯社)

前總統歐巴馬任內推出的「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫，15日屆滿10周年。這項俗稱「夢想生」的計畫旨在為數十萬名沒有合法身分，原本不能在美居留及工作的年輕人提供保護，免於遭到遞解出境的下場。然而，直到現在，夢想生身分問題依舊命運未卜，DACA何去何從也是未知數。

回顧當年時空背景，歐巴馬希望推動現代化移民改革卻在國會碰壁，緊急時刻之際誕生了夢想生計畫。

被稱為夢想生的無證年輕移民約有80萬人，未成年時期被大人以非法入境方式，被父母或其他成人帶到美國，就此留下，但始終沒有正式合法移民身分，DACA為這些年輕人提供暫時合法留美身分，過著幾乎接近正常生活的管道，可以上學、工作、參加政府基層服務，不必擔心遭到遣返。但仍沒有永久的正式合法身分。

DACA推出後的10年裡，夢想生計畫一路走來歷經法律訴訟與政治角力，目前仍受保護的61萬1000名對象極可能失去保護，淪為無證移民。

DACA保護對象、年輕移民倡議組織「團結實現夢想」(United We Dream)公關部副主任蒙諾茲(José Muñoz)說，DACA一直都屬於暫時性的計畫，受到如此特質的影響，現實狀況就是計畫根本不足，「它真的沒辦法幫像我一樣的年輕人提供可長可久的解套辦法」。

蒙諾茲表示，有些人在DACA裡待了10年，其中很多人到現在的身分還是無證移民，每年兩年必須重新申請計畫延長，「從許多角度來看，我們的命運都取決於法院的一念之間」。

DACA只適用於2007年之前就已經在美國生活的無證年輕人，後來才抵達美國的無證年輕移民無法申請。換算起來，今年大約有10萬名夢想生從美國各地高中畢業，但沒有機會在就業市場合法工作。

美國西語裔商會執行長卡瓦索歐斯(Ramiro Cavazos)說：「如果我們允許他們能夠實現美國夢，這10萬名可能成為企業家的勞工將能做出更多貢獻與創新。」

移民 夢想生 遣返

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