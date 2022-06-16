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共和黨州提告恢復移民享福利不可獲綠卡 最高院不受理

記者顏伶如／綜合報導
共和黨主政的州提告要求恢復「公共負擔」規定，也就是用福利的移民不可獲綠卡，但是訴訟遭聯邦最高法院駁回，拜登政府將可放寬該規定。(Getty Images)
共和黨主政的州提告要求恢復「公共負擔」規定，也就是用福利的移民不可獲綠卡，但是訴訟遭聯邦最高法院駁回，拜登政府將可放寬該規定。(Getty Images)

前總統川普任內對申請綠卡者祭出「公共負擔」(public charge)移民申請限制，使用糧食券、俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)、住房補助等社會福利者，申請綠卡時將被打回票，拜登總統上台後為川普時期移民政策鬆綁，亞利桑納州等共和黨執政州則聯合提告，要求恢復「公共負擔」規定，官司一路打到聯邦最高院。最高院15日裁定此案「不受理」。

最高院15日指出，最高院不應該介入被拜登政府撤銷的川普時期移民政策爭議，大法官決定此案不受理。

對於亞利桑納州等共和黨執政州針對拜登政府取消「公共負擔」移民限制提告。最高院先前表示，州政府是否有權為川普時期政策展開司法辯護等疑慮，最高院將提供解答。

這起訴訟今年2月間進入口頭辯論，美聯社報導，各種跡象與發展均顯示，大法官們將會做出裁決。然而，最高院15日公布的未簽名、內容僅有一句話的意見書則寫道，最高院決定不受理此案。

美聯社報導分析，這個最新發展代表了下級法院先前的裁決依然成立，判決結果對拜登政府有利，大法官認定州政府無權干預。與亞利桑納州一起提告的還有其他12個州。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)在另行撰寫的意見書中指出，贊成不受理此案的決定。他指出，許多問題被綁在這起訴訟當中，其中許多議題已經超越最高院同意裁量的範疇。

羅伯茲寫道：「狀況變得相當明顯，盤根錯節的問題可能導致案件裁決困難，至少也可能讓狀況變得更加棘手。」

羅伯茲指出，對於2019年「公共負擔」規定的廢除或以新規替代，最高院不受理此案的動作，不應被外界當成其他正在進行中或未來訴訟的風向球。

高院 拜登 公共負擔

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