2美國退伍軍人赴烏打仗失聯疑被俘 其中1人是亞裔

阿拉巴馬州越南裔退伍軍人安迪‧泰諾黃，赴烏克蘭作戰失聯。(美聯社)

阿拉巴馬州 兩位退伍軍人，分別是27歲的越南裔二代安迪‧泰諾黃(Andy Tai Ngoc Huynh)和39歲的德瑞克(Alexander Drueke)赴烏克蘭 作戰失聯，他們的家人數日未接獲前線報平安的訊息，15日找上阿州聯邦眾議員 求助。

阿州聯邦眾議員阿德霍爾特(Robert Aderholt，共和黨)表示，來自三一市(Trinity)的安迪自願赴烏對抗俄羅斯軍隊，但親屬自6月8日就沒收到他的消息，上次得知他在烏克蘭東北部靠近俄國邊境的第二大城哈爾科夫(Kharkiv)。

阿德霍爾特的幕僚表示，安迪和來自杜斯卡洛薩市(Tuscaloosa)的德瑞克同行。

阿德霍爾特表示，「你們可以想見，他的至親非常擔心他的安危，辦公室已聯絡國務院和聯邦調查局，盡可能取得任何資訊。」

民主黨阿拉巴馬州聯邦眾議員特芮·塞維爾(Terri Sewell)則表示，德瑞克的母親本周稍早聯絡他，稱她與兒子失聯。

國務院表示，透過當地媒體報導了解，俄國或烏克蘭境內的親俄組織生擒至少兩位美國公民；若經查證屬實，安迪與德瑞克將成為俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，第一批赴烏作戰卻被俘虜的美國公民。

伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)15日在美國與法國退伍軍人組織Task Force Baguette的推特貼文下方留言，該貼文稱兩位赴烏作戰的美國人一周前被俘虜，該組織宣稱，烏克蘭情報單位證實此消息。

白宮國安會戰略溝通協調官的柯比(John Kirby)表示，政府無法證實失蹤美國人的外國媒體報導，但會密切追蹤並試圖了解，他重申警告美國人別去烏克蘭。

美聯社報導，安迪19歲時加入陸戰隊服務四年，但並不屬於作戰單位；他在加州橙郡出生成長，是越南裔移民後代，兩年前移居靠未婚妻較近的阿拉巴馬州北部。