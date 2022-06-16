遭遣返無證移民要求在押期間保釋 最高院駁回

面臨遣返命運的移民，爭取對遞解令提出陳情的在押期間得以保釋，但最高法院裁定駁回。(美聯社)

面臨遣返 命運的無證移民 ，爭取對遞解令提出陳情的在押期間得以保釋，但最高法院裁定駁回。

最高法院日前針對兩起案件做出裁定指出，根據聯邦法律架構，移民無權要求舉行保釋聽證會。某些無證移民遭查緝之後主張，若被遣送回到祖國，性命恐將不保，希望能在保釋聽證會上爭取自由。

美聯社報導指出，最高法院大法官 以六票對三票表決結果，對於移民集體向法院提出訴訟祭出限縮。保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的主要意見書中指出，聯邦法院法官僅擁有裁定手邊審理移民案件的權限，而不是對於類似案例都有裁量權。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)在不同意見書中寫道，如此裁決結果將導致許多弱勢的非公民無法保障個人權益。

過去幾年間，最高法院對於移民是否適用1990年代及2000年代陸續頒布的聯邦移民法規，立場趨於日漸保守。芝加哥大學法學院移民權利研究中心主任哈列特(Nicole Hallet)指出，曾經在某段期間裡，最高法院一度顯得立場稍有軟化，在某些非常罕見的案例當中，最高法院對於法律條文盡量從寬解釋。

哈列特說：「但現在非常明顯可看出，最高法院已不再願意這麼做。」

為爭取保釋聽證會而提告的移民，由於面臨遣返而被羈押，在押期間卻長達數月，甚至數年之久。來自墨西哥、薩爾瓦多的移民向國土安全部官員表示，若遭遣返回國將有生命危險，希望遞解程序能夠重新審查。

原告移民的委託律師表示，移民有權要求舉辦聽證會，由移民法院法官裁定是否得以保釋。

來自墨西哥的無證移民亞提加-馬丁尼茲(Antonio Arteaga-Martinez)曾有遣返紀錄，四年前非法入境美國遭到逮捕，等待聯邦法院審理期間獲釋，決定能否留在美國的聽證會，排訂於2023年舉行。薩多馬友在意見書中指出，適用於亞提加-馬丁尼茲的移民法律，並未規定必須舉行保釋聽證會。