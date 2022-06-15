樂高大手筆擴張 要花10億元在維吉尼亞蓋碳中和廠

樂高15日宣布，要投資超過10億美元在美國新蓋一座工廠。(美聯社)

全球最大玩具製造商樂高（Lego）周三宣布，要投資超過10億美元在美國新蓋一座工廠，以滿該地區對其塑膠積木日益增長的需求。這是該公司在美國的唯一一家工廠，將完全實現碳中和。

總部在丹麥的樂高表示，新廠位於維吉尼亞州 首府里奇蒙西南方的徹斯特菲爾德郡，將雇用大約1,760人。

樂高這是加碼押注其供應鏈 策略，主要市場的大部分積木和零件都在附近工廠生產，所以交貨期只要幾周就行。這種模式協助樂高安度疫情期間衝擊各行各業的供應鏈斷鏈問題。

這座占地170萬平方英呎的工廠會在秋季動工，預計2025年下半年開始生產。樂高2024年會先在附近的一棟現有建築，設立臨時的包裝基地，創造500個工作，人員稍後轉移到新廠。10億美元將在未來10年用於增加工作職務和增添設備。

樂高說，維吉尼亞廠將實現碳中和，能源需求100%由現場的太陽能園區負責提供，而該工廠的設計將最大限度的減少能源消耗。樂高近年來一直努力想減少碳足跡，它正開發以回收的PET來生產積木，也有部分積木採用植物基塑膠製作，並逐步淘汰裝玩具零件的一次性塑膠袋。

這是樂高在全球的第七座工廠。樂高去年12月才宣布要在越南設廠，為印度、印尼和菲律賓等市場生產產品。樂高另五家廠在丹麥、匈牙利、捷克、中國和墨西哥 。

樂高的美國市場目前仰賴墨西哥蒙特雷的一家工廠供應積木。樂高說也將升級改造該廠以滿足不斷增長的需求。該公司也在擴建中國大陸和歐洲的工廠。