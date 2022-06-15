我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老美這樣學中文兩年 難怪能獲國務院獎學金赴台學中文

是拉差辣醬缺貨 舊金山灣區消費者搶購囤貨

樂高大手筆擴張 要花10億元在維吉尼亞蓋碳中和廠

編譯季晶晶／綜合外電
樂高15日宣布，要投資超過10億美元在美國新蓋一座工廠。(美聯社)
樂高15日宣布，要投資超過10億美元在美國新蓋一座工廠。(美聯社)

全球最大玩具製造商樂高（Lego）周三宣布，要投資超過10億美元在美國新蓋一座工廠，以滿該地區對其塑膠積木日益增長的需求。這是該公司在美國的唯一一家工廠，將完全實現碳中和。

總部在丹麥的樂高表示，新廠位於維吉尼亞州首府里奇蒙西南方的徹斯特菲爾德郡，將雇用大約1,760人。

樂高這是加碼押注其供應鏈策略，主要市場的大部分積木和零件都在附近工廠生產，所以交貨期只要幾周就行。這種模式協助樂高安度疫情期間衝擊各行各業的供應鏈斷鏈問題。

這座占地170萬平方英呎的工廠會在秋季動工，預計2025年下半年開始生產。樂高2024年會先在附近的一棟現有建築，設立臨時的包裝基地，創造500個工作，人員稍後轉移到新廠。10億美元將在未來10年用於增加工作職務和增添設備。

樂高說，維吉尼亞廠將實現碳中和，能源需求100%由現場的太陽能園區負責提供，而該工廠的設計將最大限度的減少能源消耗。樂高近年來一直努力想減少碳足跡，它正開發以回收的PET來生產積木，也有部分積木採用植物基塑膠製作，並逐步淘汰裝玩具零件的一次性塑膠袋。

這是樂高在全球的第七座工廠。樂高去年12月才宣布要在越南設廠，為印度、印尼和菲律賓等市場生產產品。樂高另五家廠在丹麥、匈牙利、捷克、中國和墨西哥

樂高的美國市場目前仰賴墨西哥蒙特雷的一家工廠供應積木。樂高說也將升級改造該廠以滿足不斷增長的需求。該公司也在擴建中國大陸和歐洲的工廠。

維吉尼亞州 墨西哥 供應鏈

上一則

經濟年底會好轉？75%千禧世代百萬富豪「樂觀」

下一則

美國2公民赴烏克蘭參戰失蹤 家屬憂遭俄軍擄獲

延伸閱讀

「競標圈愈來愈小」美歐房價都跌 比去年降5-10%

「競標圈愈來愈小」美歐房價都跌 比去年降5-10%

台灣掀起全球規模最大的半導體投資熱 反映台灣的辛酸

台灣掀起全球規模最大的半導體投資熱 反映台灣的辛酸
盧甘斯克州長：烏克蘭仍掌控北頓內茨克化工廠

盧甘斯克州長：烏克蘭仍掌控北頓內茨克化工廠
費城鬥毆演變槍戰 3死11傷 2名少年面臨謀殺指控

費城鬥毆演變槍戰 3死11傷 2名少年面臨謀殺指控

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

2022-06-08 20:42
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
美國是全球最大產油國 為何油價還這麼貴？

美國是全球最大產油國 為何油價還這麼貴？
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度