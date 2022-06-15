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經濟年底會好轉？75%千禧世代百萬富豪「樂觀」

編譯陳韻涵／綜合15日電
聯準會抗通膨下重手15日調高利率，讓持有信用卡債的消費者面對高利息，叫苦不堪。(美聯社)
聯準會抗通膨下重手15日調高利率，讓持有信用卡債的消費者面對高利息，叫苦不堪。(美聯社)

消費者新聞與商業頻道(CNBC)百萬富豪民調顯示，大多數千禧世代(millennial)的百萬富豪對經濟感到樂觀，近75%的受訪者認為年底前經濟會改善。

通膨是此次民調受訪者的一大憂慮主軸，37%的百萬富豪表示，通膨是未來12個月的最大經濟風險；這是CNBC百萬富豪民調2014年開始訪查以來，通膨第一次被視為首要考量。

CNBC財經主編法蘭克(Robert Frank)在「財經顧問峰會」(Financial Advisor Summit)上表示，「這是該調查中，百萬富豪首次將通膨列為對股市、經濟和個人財富淨值的首要威脅。」

不過，受訪的千禧世代百萬富豪對於經濟前景較老一輩樂觀，多數千禧世代認為通膨會再持續半年到一年，但老一輩則認為會持續一、兩年，甚至更久。

對於聯準會一口氣升息三碼，千禧世代百萬富豪對於聯準會抑制通膨的看法分歧；35%的百萬富豪表示，對於聯準會處理通膨的能力「一點信心都沒有」，但也有半數人說「有點信心」。

千禧世代百萬富豪對於經濟衰退的看法也不盡相同，超過25%的受訪百萬富豪認為美國已步入衰退，另有34%的人認為今年經濟會邁向衰退，只有21%的人說美國沒有步向衰退。

因應通膨，年輕的百萬富豪傾向購買股票和有固定收入的資產。

法蘭克說：「他們活躍於股市，千禧世代買股比率比嬰兒潮世代(baby boomers)多一倍，這再次反映樂觀情緒。」

負責進行CNBC百萬富豪民調的Spectrem Group主席沃爾普(George Walper)表示，「受訪者顯然關切衰退，之後六個月，我們就會知道美國經濟是否正在衰退。」

聯準會抗通膨下重手15日調高利率，全美銀行借貸利率也隨之提高，抑制經濟發展過熱，...
聯準會抗通膨下重手15日調高利率，全美銀行借貸利率也隨之提高，抑制經濟發展過熱，現金太多。圖為聯邦鑄幣廠剛印出來的一元紙幣。(美聯社)

民調 聯準會 股票

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