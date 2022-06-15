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逾半民眾不相信美國有民主 49%根本沒看國會暴亂聽證

編譯盧炯燊／綜合15日電
民調顯示，兩黨對美國絕望。(新華社)
民調顯示，兩黨對美國絕望。(新華社)

美國一直自詡為民主大國，但最新民調指出，無論民主黨人或共和黨人，都有超過一半人認為美國極有可能在將來不再是民主國家。造成美國人不再相信美國有民主，最大的原因在於彼此的撕裂，全國性事件繼續使民眾對立。

由雅虎新聞/YouGov 聯合做的民調顯示，55%民主黨人及53%共和黨人，都認為美國「很可能在未來不再是一個民主國家」，這反映出兩黨對美國絕望的表達。

至於獨立人士及未說明自己黨派的人裡，49%也持同樣看法，只有25%的人認為美國民主不會消失；另外25%表示不確定。

另一個反映美國人對國家失去信心的數據就是，不少人對1月6日國會暴亂事件眾院特別調查委員會的公開聽證漠不關心。

從6月10日(首次聽證會後的第二天)到6月13日(第二次聽證會的當天)對1541名美國成年人的調查發現，只有24%說他們觀看了首天電視直播，27%說只在新聞報導中看看，49%表示根本沒看。

數據表明許多美國人似乎對美國民主的未來失去了信心，因此出現一個令人不安的問題，就是美國人是否放棄了民主？

從這個民調中也發現，跟其他問題一樣，黨派決定了自己的思維。支持川普的選民(9%)、共和黨人(13%)和福斯新聞觀眾(22%)，觀看聽證會的意願最低；支持拜登的選民(47%)、民主黨人(44%) 和 MSNBC 的觀眾(52%)，最多人觀看聽證會。

84%支持拜登選民及77%民主黨人認為，國會暴亂是陰謀推翻選舉的一部分；71%支持川普的選民和59%的共和黨人認為不是陰謀的一部分。在這個問題上，獨立人士的比例相當︰39%說是，41%說不是。

民主黨 共和黨 民調

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