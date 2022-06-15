佛州濱海大樓倒塌98死10億和解 律師要分1億

佛州濱海公寓大樓倒塌，律師替98名死者家屬拿到10.02億元和解金，律師將分走1億。圖為工人從倒塌大樓的地基抽水。(美聯社)

法院文件顯示，去年6月佛州 濱海公寓大樓倒塌訟案，律師替98名遇難者家屬爭取到10億200萬元和解，律師費要分走1億元；在引發爭議討論後，律師辯稱這是類似大型訟案的「對折價格」，已降低收 費。

邁阿密律師弗萊丁(Philip Freidin)說，132名律師為此案求償的工作3萬4000小時，替受害方爭取到超過10億元和解賠償費，通常類似大型集體訴訟案，律師要價要2億元；他說，「1億元是折扣價。」這筆和解金也讓兩造省卻打官司的時間，否則可能要纏訟多年。

佛州瑟夫塞德市(Surfside)12層樓高的尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)在去年6月24日倒塌，案發約一年後，原告被告達成10億多元的和解；這筆經費最後運用細節，由邁阿密-戴德地區法院法官翰茲曼(Michael Hanzman)決定；部分罹難者家屬委任的律師已提出各自要求，翰茲曼也初步核定從和解金支付。

法院將於6月23日，也就是這棟12層樓公寓大樓倒塌周年前夕，舉行聽證會，讓各界表達如何公平分配和解金。

代表30個求償方的律師卓平( Harley Tropin)與佛斯特(Rachel Furst)說，法庭可能在公聽會及個別受害者也分到賠償金後，宣判律師該拿多少費用。

不是每位受害人都對賠償金額滿意，8月之前還可要求法院舉行個別的聽審會，因此律師的工作還未完全結束；律師是否會額外收費，目前還不清楚。

法院希望9月之前，可開始發放賠償金給受害人或家屬。

和解金主要由保險 公司、建設公司和最近才建好的鄰棟豪華公寓三方面負責；一名杜拜富豪建商出價1.2億元，買下災難大樓所在的1公頃土地，這筆錢也併入10.02億和解金。

大樓倒塌後，救難人員兩個禮拜不眠不求從12公尺高的斷垣殘壁中，救出三名生還者，另有約40人從尚未完全傾塌的大樓逃出，全棟136間公寓最後被夷平。

國家標準與技術研究院仍在調查樓塌原因，可能需數年才會有結果。