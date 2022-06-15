DNA揭20年冤獄 愛州男獲賠1170萬

愛達荷瀑布市同意支付1170萬元賠償金給無辜坐牢20年的男子塔普，1996年他因被錯誤定罪殺害一名18歲女子而入獄服刑。(localnews8電視台截圖)

愛達荷州 一起冤獄案達成和解，該州愛達荷瀑布市(Idaho Falls)同意支付1170萬元給一名冤獄20年的男子。

現年45歲的塔普(Christopher Tapp)1996年因被錯誤定罪殺害一名18歲女子而入獄服刑。

謀殺案被害少女安吉·道奇 (Angie Dodge)的母親請求調查員重新審視案件，在DNA 鑑定下，塔普2017年出獄，兩年後終於洗清謀殺罪名。

新證據指向另一名男子德里普斯(Brian Leigh Dripps Sr.)，他最終承認殺害少女，2021年2月一級謀殺罪與強暴罪成立，同年6月被判處終生監禁。

市長蕾貝卡‧卡斯柏(Rebecca Casper)致函向塔普致歉，表示希望和解與道歉能帶來寬慰，「本市承諾重新審視政策、程序與訓練過程(尤其是羈押訊問相關訓練)，並根據需求修正，預防您的案件再度重演。」

塔普聲明表示：「任何金錢都無法彌補因為我未犯的罪而在監獄度過的20年，但是，和解將幫助我的生活向前。」

1996年6月13日，德里普斯趁道奇入睡時闖入其公寓，性侵道奇並將她殺害，道奇的頭幾乎被砍下；此駭人的謀殺案約一年都懸而未決，直到道奇的一位朋友因另一起強暴案被逮捕，該案件也涉及以刀為武器。

當時20歲的塔普正是另一起強暴案嫌犯的朋友，塔普因此成為嫌疑人。致力於平反冤獄案件的組織「清白專案」(Innocence Project)透露，當時調查人員以死刑威脅塔普，若他承認殺害道奇便提供他豁免的機會，塔普因此認罪，後來又試圖改變口供。

由於缺乏DNA匹配結果，道奇母親不相信殺害女兒的兇手已被繩之以法，要求重啟調查，最後以基因族譜技術查出真正的凶手；基因族譜技術曾幫助偵破許多懸案，但塔普的案件是此技術首度幫助洗清謀殺案罪名。