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華州副警長貼納粹徽章、開大屠殺玩笑被批 拿152萬辭職

編譯郭宣含╱綜合14日電
華盛頓州肯特市副警長卡默茲爾。(取材自推特)
華盛頓州肯特市副警長卡默茲爾。(取材自推特)

華盛頓州肯特市(Kent)副警長卡默茲爾(Derek Kammerzell)2020年9月在警局辦公室門上張貼納粹徽章並開大屠殺玩笑，隨即遭警局無薪停職兩周，但引發市民和猶太族群怒火；肯特市府日前已與卡默茲爾達成協議，將付給他152萬元，以換取他辭職且不再復職。

西雅圖時報(Seattle Times)報導，卡默茲爾在警局服務27年，一名警察2020年9月抱怨他在辦公室門口名牌上，貼上希特勒第三帝國(Third Reich)高階將軍使用的納粹符號，隨後他在2021年7月遭懲處。內部調查指出，卡默茲爾清楚知道該符號意義。

根據內部調查，有人聽到卡默茲爾開大屠殺的玩笑，他說祖父死於大屠殺，原因是他祖父喝醉後從納粹哨兵塔跌落；卡默茲爾也在調查時承認，他曾一度將鬍子剃成「希特勒鬍」。

調查人員也調查一張卡默茲爾的照片，根據該照，他被控2019年在該市慕尼黑啤酒節(Oktoberfest)慶祝時，站在市長後方，似乎做出「希特勒萬歲」的敬禮手勢，他則稱是在揮手時被拍下。

肯特市居民對於該市最初將卡默茲爾停職兩周感到不滿，大西雅圖猶太聯盟(Jewish Federation of Greater Seattle)也嚴重譴責，並稱副警長的行為令人震驚。

肯特市長達娜．拉爾夫(Dana Ralph)1月要求卡默茲爾辭職，但坦言此決定可能付出「高昂代價」；二次懲處使市府與卡默茲爾律師發生嚴重爭執和僵局，險些鬧到法院。卡默茲爾1月以來便開始放有薪假，同時市府和卡默茲爾律師持續進行協商。

肯特市市府臨時行政長費茲帕翠克(Arthur Fiztpatrick)10日表示，肯特市已和卡默茲爾達成協議。根據市府10日公布決議案，肯特市將付卡默茲爾152萬元以換取他自願辭職，避免在市府解雇他後，又得因聯邦和州勞工法重新聘回他。

費茲帕翠克表示，卡默茲爾原先要求310萬元，但歷經數月艱苦協商而降低最終數字；他指出：「副警長明顯難以在社區和本警局有效擔任領袖，他的存在會分散本警局任務的注意力。」

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