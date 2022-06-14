我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

買電動車抵稅 大廠促延長補助

記者張聲肇╱綜合報導
圖為福特Mustang Mach-E電動車在汽車經銷商充電。(美聯社)
圖為福特Mustang Mach-E電動車在汽車經銷商充電。(美聯社)

通用、豐田和福特等汽車大廠執行長13日連署致函國會領袖，籲請國會解除補助每公司最多20萬輛電動車或油電混合車購車稅務優惠的上限。

目前政府優惠方案最大補助額7500元，給購置豐田插頭充電RAV4 Prime小型多功能車的消費者；購買Prius Prime電動車可獲4500元補助。拜登政府積極推動綠能，逐步用電動車取代消耗石化汽油的車輛。

通用汽車和特斯拉已經用完補助額，豐田也快要達到最高限額，業界主管希望國會延長稅務優惠期限，讓任何想買電動車或油電混合車的消費者，可以享受優惠。

他們希望優惠期限延到「電動車市場成熟」為止，但沒確切說大概到什麼時候。

主管們在連署信上表示，延長補助期限可提供誘因，讓購車族選購各種「未來電動車」，讓亟需安定感的消費者和國內勞動力都可安心。

提出這項要求的背景，包括40年來最嚴重的通膨，其中尤其以能源價格漲得最厲害，根據美國汽車協會，美國石油平均價這周已突破每加侖5元。

汽車廠商說，政府提供的稅務優惠，讓更多人買得起電動車，可以加速推廣電動車。可是，近期各種經濟指標和供應鏈緊張，提升了電動車的生產成本，廠商不得不轉嫁給消費者，而百貨俱漲，消費者早已深受通膨之苦。

拜登政府努力想把電動車零件及所需原料的價格達拉低，普及電動車，降低對石化能源的依賴，轉型到「乾淨能源」時代。這也是民主黨的競選諾言。

拜登總統4月引用1950年的國防生產法，希望提升鋰電池等電動車必要零組件及材料的產量。

電動車 汽車 拜登

上一則

明州7旬婦租屋15年遭逼遷 鄰居4個月募27.5萬幫她買房

下一則

ICE遣返對象 將考量從軍資歷

延伸閱讀

楊潔篪警告美國：台灣問題處理不好將產生顛覆性影響

楊潔篪警告美國：台灣問題處理不好將產生顛覆性影響
華郵：拜登抱怨安排生物燃料廠參訪行程無助對抗高物價

華郵：拜登抱怨安排生物燃料廠參訪行程無助對抗高物價
中退役軍官批美對台政策：支持一中政策是「嘴上說說」

中退役軍官批美對台政策：支持一中政策是「嘴上說說」
控槍 國會兩黨達共識 推槍枝安全法 美聯社評效果有限

控槍 國會兩黨達共識 推槍枝安全法 美聯社評效果有限

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

2022-06-08 20:42
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮