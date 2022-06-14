買電動車抵稅 大廠促延長補助

圖為福特Mustang Mach-E電動車在汽車經銷商充電。(美聯社)

通用、豐田和福特等汽車 大廠執行長13日連署致函國會領袖，籲請國會解除補助每公司最多20萬輛電動車 或油電混合車購車稅務優惠的上限。

目前政府優惠方案最大補助額7500元，給購置豐田插頭充電RAV4 Prime小型多功能車的消費者；購買Prius Prime電動車可獲4500元補助。拜登 政府積極推動綠能，逐步用電動車取代消耗石化汽油的車輛。

通用汽車和特斯拉已經用完補助額，豐田也快要達到最高限額，業界主管希望國會延長稅務優惠期限，讓任何想買電動車或油電混合車的消費者，可以享受優惠。

他們希望優惠期限延到「電動車市場成熟」為止，但沒確切說大概到什麼時候。

主管們在連署信上表示，延長補助期限可提供誘因，讓購車族選購各種「未來電動車」，讓亟需安定感的消費者和國內勞動力都可安心。

提出這項要求的背景，包括40年來最嚴重的通膨，其中尤其以能源價格漲得最厲害，根據美國汽車協會，美國石油平均價這周已突破每加侖5元。

汽車廠商說，政府提供的稅務優惠，讓更多人買得起電動車，可以加速推廣電動車。可是，近期各種經濟指標和供應鏈緊張，提升了電動車的生產成本，廠商不得不轉嫁給消費者，而百貨俱漲，消費者早已深受通膨之苦。

拜登政府努力想把電動車零件及所需原料的價格達拉低，普及電動車，降低對石化能源的依賴，轉型到「乾淨能源」時代。這也是民主黨的競選諾言。

拜登總統4月引用1950年的國防生產法，希望提升鋰電池等電動車必要零組件及材料的產量。