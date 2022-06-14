我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

高溫猝死 戶外勞工首當其衝

記者顏伶如╱綜合報導
西南部受到最新一波熱浪襲擊，在烈日底下工作的勞工首當其衝。(Getty Images)
西南部受到最新一波熱浪襲擊，在烈日底下工作的勞工首當其衝。(Getty Images)

加州亞利桑納州以及絕大多數西南部受到最新一波熱浪襲擊，在烈日底下工作的戶外勞工首當其衝，成為高溫疾病及傷害的最高風險族群。研究發現，內華達州、加州及亞利桑納州戶外工作者，高溫致死率近年來有增加趨勢，較有工作經驗的員工高溫傷病風險威脅則超過新進人員。

華盛頓郵報報導，拉斯維加斯園藝包商桑契斯(Cristian Sanchez)的造景團隊，11日一早6時便抵達工作地點，當時氣溫為華氏90度，到了工作結束之際，拉斯維加斯哈利瑞德國際機場測得溫度已達華氏109度，追平當地在1956年的最高溫度紀錄。

來自墨西哥韋拉克魯斯(Veracruz)的桑契斯，在拉斯維加斯從事園藝造景已有六年，對於在酷熱天候下工作頗有經驗。他所率領的工作人員有著針對炎熱天候的工作裝備：長袖反光橘色罩衫、頭巾、面罩、棒球帽與寬邊帽。

桑契斯說，在高溫底下工作，會出現想吐、身體虛脫的狀況。他表示，由於氣溫過高，一開始上工就熱到嚴重頭疼，「不過時間久了，也就慢慢習慣了，身體會適應高溫環境，變成常態」。

研究高溫環境的學者專家，將類似桑契斯等戶外勞動工作者，列為出現高溫疾病及傷害的最高風險族群。

今年5月刊登於環境科學與科技國際期刊的最新研究報告指出，研究人員針對內華達州、加州及亞利桑納州戶外工作者進行調查後發現，高溫致死率近年來有增加趨勢。統計顯示，從事戶外勞動工作五年以上的勞工，高溫致死風險明顯超過工作經驗未滿一年的新進人員。

主持這項研究的沙漠研究中心(DRI)專家班達拉(Erick Bandala)指出，研究結果讓人意外；他說，較有經驗的員工由於從事相同工作已有頗長一段時間，覺得並未受到太多影響，「結果因此變得過度自信，忘記自己曝露於危險環境」。

高溫 加州 亞利桑納州

上一則

聯邦法官裁定：無證客執法上 「分門別類」違法

下一則

建亞太裔國家博物館 孟昭文提案 拜登簽字成法

延伸閱讀

加州優勝美地熱門步道 30處遭塗鴉

加州優勝美地熱門步道 30處遭塗鴉
西南部酷熱高溫 導致戶外勞工想吐、身體虛脫

西南部酷熱高溫 導致戶外勞工想吐、身體虛脫
舊金山華埠華協中心 獲加州最佳非營利機構獎

舊金山華埠華協中心 獲加州最佳非營利機構獎
200萬買房 德州、加州差很大 奧斯汀屋況遠優於洛杉磯

200萬買房 德州、加州差很大 奧斯汀屋況遠優於洛杉磯

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

2022-06-08 20:42
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮