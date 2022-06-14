熱浪襲美中西部 多地破100°F 影響2.35億人

熱浪來襲，全美逾2億3500萬人本周將經歷華氏90度以上高溫。圖為肯塔基州一名九歲男童在公園的戲水區與家人嬉戲。(美聯社)

美國中部和南部平原受到熱浪 衝擊，約2億3500萬人在未來一周內得生活在華氏90度以上高溫 中；德州奧斯汀(Austin)已在12日創下今年連續七天氣溫破百度，逼近史上破百度高溫連續十天的紀錄。

全美13日自中央平原(Central Plains)和中西部、一路延伸至墨西哥灣(Gulf Coast)沿岸和中大西洋(Mid-Atlantic)等數十州都收到熱浪警報，約8400萬人受到影響；明尼亞波利斯(Minneapolis)、辛辛那提(Cincinnati)、聖路易斯(St. Louis)等大城市都出現90度以上的高溫，加上濕氣體感溫度可突破100至105度。

這波熱浪的範圍預計會持續擴散到本周末，德州電力可靠委員會(ERCOT)顯示用電紀錄也相當驚人，光是12日當天就達到7萬5083兆瓦的用電量，而且當天還是周日，許多商家和工廠都沒有營運。

高溫來襲也提高中暑的風險，但氣象預測顯示15日還會創下其他高溫紀錄，一路至東北地區都可能在本周末出現高於均溫的現象，中大西洋部分沿岸州甚至可能測得十年來最熱的氣溫。

當局預測，，而該市上次出現破百高溫已是在七年前；而南、北卡州在2012年酷熱指數一度暴增，氣溫標升至110至120度。

如此劇烈的高溫加上空氣中的濕度更容易產生風暴 ，幾乎每天都面臨強大的雷雨；專家預測，最嚴重的風暴圈可能沿著東北地區出現「火環」(Ring of Fire)現象，且擴散至中西部上州、五大湖和俄亥俄河谷(Ohio Valley)。

南、北達科他州、五大湖至俄亥俄河谷一帶已出現嚴重風暴，影響多達4300萬人，五大湖至俄亥俄河谷也出現強勁的狂風，時速高達75哩。

當局也提醒，芝加哥、底特律、印第安納波利斯(Indianapolis)、匹茲堡(Pittsburgh)和辛辛那提的居民都應持續關注風暴的動向。