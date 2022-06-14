我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

熱浪襲美中西部 多地破100°F 影響2.35億人

編譯林梅婕╱綜合13日電
熱浪來襲，全美逾2億3500萬人本周將經歷華氏90度以上高溫。圖為肯塔基州一名九歲男童在公園的戲水區與家人嬉戲。(美聯社)
熱浪來襲，全美逾2億3500萬人本周將經歷華氏90度以上高溫。圖為肯塔基州一名九歲男童在公園的戲水區與家人嬉戲。(美聯社)

美國中部和南部平原受到熱浪衝擊，約2億3500萬人在未來一周內得生活在華氏90度以上高溫中；德州奧斯汀(Austin)已在12日創下今年連續七天氣溫破百度，逼近史上破百度高溫連續十天的紀錄。

全美13日自中央平原(Central Plains)和中西部、一路延伸至墨西哥灣(Gulf Coast)沿岸和中大西洋(Mid-Atlantic)等數十州都收到熱浪警報，約8400萬人受到影響；明尼亞波利斯(Minneapolis)、辛辛那提(Cincinnati)、聖路易斯(St. Louis)等大城市都出現90度以上的高溫，加上濕氣體感溫度可突破100至105度。

這波熱浪的範圍預計會持續擴散到本周末，德州電力可靠委員會(ERCOT)顯示用電紀錄也相當驚人，光是12日當天就達到7萬5083兆瓦的用電量，而且當天還是周日，許多商家和工廠都沒有營運。

高溫來襲也提高中暑的風險，但氣象預測顯示15日還會創下其他高溫紀錄，一路至東北地區都可能在本周末出現高於均溫的現象，中大西洋部分沿岸州甚至可能測得十年來最熱的氣溫。

當局預測，，而該市上次出現破百高溫已是在七年前；而南、北卡州在2012年酷熱指數一度暴增，氣溫標升至110至120度。

如此劇烈的高溫加上空氣中的濕度更容易產生風暴，幾乎每天都面臨強大的雷雨；專家預測，最嚴重的風暴圈可能沿著東北地區出現「火環」(Ring of Fire)現象，且擴散至中西部上州、五大湖和俄亥俄河谷(Ohio Valley)。

南、北達科他州、五大湖至俄亥俄河谷一帶已出現嚴重風暴，影響多達4300萬人，五大湖至俄亥俄河谷也出現強勁的狂風，時速高達75哩。

當局也提醒，芝加哥、底特律、印第安納波利斯(Indianapolis)、匹茲堡(Pittsburgh)和辛辛那提的居民都應持續關注風暴的動向。

密西西比州傑克森的建築工，冒著酷熱在大樓屋頂工作。(美聯社)
密西西比州傑克森的建築工，冒著酷熱在大樓屋頂工作。(美聯社)

高溫 風暴 熱浪

上一則

建亞太裔國家博物館 孟昭文提案 拜登簽字成法

延伸閱讀

世界晚報／拖入胡同、褲子開 唐山案不只是打人？

世界晚報／拖入胡同、褲子開 唐山案不只是打人？
熱浪襲美國中部 料將出現破紀錄100度高溫

熱浪襲美國中部 料將出現破紀錄100度高溫
芝城氣象警報 今有破壞性強風 明日高溫破百度

芝城氣象警報 今有破壞性強風 明日高溫破百度
200萬買房 德州、加州差很大 奧斯汀屋況遠優於洛杉磯

200萬買房 德州、加州差很大 奧斯汀屋況遠優於洛杉磯

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

2022-06-08 20:42
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮