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四口之家養育子女 出生到17歲要28萬元

編譯周芳苑╱綜合12日電
根據農業部數據，養育一子或一女從出生到17歲，需要近28萬6000元。圖為科州一對夫婦在後院陪四個子女玩耍。(美聯社)
根據農業部數據，養育一子或一女從出生到17歲，需要近28萬6000元。圖為科州一對夫婦在後院陪四個子女玩耍。(美聯社)

農業部公布最新報告，全美超過1250萬兒童生活在貧困之中，就連中產階級家庭也越來越難以支付日常開支。

農業部這份報告採用2015年數據，該報告估計，家有兩個成人、兩個孩子的中等收入的四口之家中，養育一子或一女，從出生到17歲一共花費23萬3610元，加計通貨膨漲後，該數字到了2022年相當於將近28萬6000元。

根據通貨膨漲率調整可能還不夠。事實上，兒童保育費用增幅已遠超過通貨膨漲， 2020年，兒童保育費用比前一年增長5.03%，當時的年通貨膨漲率僅 1.2%。

經濟政策研究所(EPI)資深經濟學家古爾德(Elise Gould)說，目前全美許多地方的嬰兒日託中心費用可能比州內公立大學學費貴得多。

經濟政策研究中心資深研究員弗雷姆斯塔德 (Shawn Fremstad) 表示，美國這一類的家庭政策向來非常保守，政府不願好好想辦法解決人民困境。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)經濟研究員鮑爾(Luren Bauer)說，美國兒童保育系統拼拼湊湊，這是一大問題；他進一步提到，政府備有方案為條件符合的兒童提供全額補貼、有稅收抵免可補貼高收入家庭部分兒童保育費用、向各州提供款項以擴大協助範圍，但問題在於，即使有各式各樣方案，卻欠缺普遍性或者可負擔性。

農業部 鮑爾

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