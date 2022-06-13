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通膨壓力 食品價格恐漲到明年 業者「衝擊不會很快撥雲見日」

編譯洪毅╱綜合12日電
全國最大的幾家食品業者表示，將會繼續漲價。圖為伊利諾州一家超市。(美聯社)
全國最大的幾家食品業者表示，將會繼續漲價。圖為伊利諾州一家超市。(美聯社)

通貨膨脹情勢似乎將有增無減；華爾街日報(WSJ)報導，全國最大的幾家食品業者表示，儘管意識到漲價可能將會影響到消費者，但是鑒於嚴峻的通膨壓力，他們仍將會繼續漲價，而且可能到明年之前，都會一直如此。

卡夫亨氏(Kraft Heinz)營運長奧尼爾(Cory Onell)已向零售商表示，將在8月上調包括美乃滋醬Miracle Whip、義大利麵醬Classico、麥斯威爾咖啡(Maxwell House)等產品；奧尼爾表示，這是因為成本不斷上升，讓漲價「必須為之」，並指通膨已達影響經濟及消費模式的程度。

卡夫亨氏執行長帕特里西奧(Miguel Patricio)日前在法說會上表示，該公司的產品自2019年以來已上漲13.9%，而且由於業者漲價非常普遍，因此現在的消費者的反應已不若以往劇烈，儘管帕特里西奧也說，業者只靠漲價來應對通膨將會「出問題」。

麥當勞(McDonald's)國際業務主管柏登(Ian Borden)則在上周法說會上表示，正在研究漲價對消費者的衝擊，目前暫定的方向是：調漲的次數更為頻繁，但是幅度要小一些；億滋國際(Mondelez International)范迪普特(Dirk Van de Put)日前則說，產品漲價會一直持續到明年。

金寶湯(Campbell Soup)也已向零售商表示，很快就會調漲價格；這是過去一年來金寶湯第三次漲價；執行長克勞斯(Mark Clouse)日前在法說會上表示，他們知道消費者的壓力，而金寶湯已盡可能地維持在合理價格內了。

國內第三大雞肉加工商Sanderson Farms上個月表示，今年2月至4月間，他們將產品價格上調34%；農業部的數據顯示，今年迄今，去皮無骨雞胸肉的價格已上漲68%。全國最大肉品加工商泰森食品(Tyson Foods)則說，今年1月至3月間，牛肉價格已上調24%。

如此背景，讓餐飲業、零售業壓力沉重；Shake Shack執行長葛如堤(Randy Garutti)上周就在法說會上表示，供應商現在向商家更新食品進價的頻繁程度過往罕見，「通膨是著實存在的，餐飲業不會很快就撥雲見日。」

零售商 義大利 華爾街

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