油價再飆 舊金山灣區每加侖均價6.55元最貴

全國加油站平均油價在11日突破每加侖5元大關後，12日仍繼續上漲。圖為佛州一處加油站。(美聯社)

全國加油站 平均油價 在11日突破每加侖5元大關後，12日仍繼續上漲，來到汽油平均每加侖5.1元，較去年同期上漲近2元，而愈發沉重的油價壓力，首當其衝的依然是經濟上較為弱勢的民眾。

繼美國汽車 協會(AAA)指出，全國加油站平均油價在11日達到每加侖5.004元後，倫德伯格調查公司(Lundberg Survey)12日的數據顯示，12日全國加油站的汽油油價繼續上升到每加侖5.1元，過去三周以來攀升39分；柴油則是平均每加侖5.86元，過去三周以來攀升20分。

目前全國價格最低廉的汽油在路易斯安納州巴頓魯治(Baton Rouge)，平均每加侖4.43元；最國最昂貴的汽油在加州金山灣區，平均每加侖6.55元。

過去一年來，加油站油價平均每加侖上漲1.97元；2020年4月時，油價一度下探到每加侖1.8元，之後反彈，去年5月每加侖約3元左右，到今年3月才突破4元，顯示油價不但升勢難以抑制，近期的漲勢甚至愈來愈快。

此情勢對經濟弱勢的民眾首當其衝，這並不僅止於財務上的負擔，更因為許多低收入工作乃基層服務業，高度仰賴汽車或其他交通工具通勤，讓情況雪上加霜；全國能源援助主任聯合會(NEADA)的推估顯示，收入在最底端20%的家庭，必須將38%的開支用於加油，而2020年時為27%。

油價上升對各行各業、各種貨物造成的影響，是推高通膨的最首要原因之一；在紐約布魯克林一座加油站，來此加油的陳喬治(George Chen)表示，他的工作性質讓他得在紐約市周遭駕車穿梭，但至少他有能力向客戶收取更高的費用，以轉嫁油價壓力。

陳喬治說：「對還沒加薪的民眾來說，這勢必是很痛苦的，可以想像那些難以負擔油價的家庭會是如何。」

造成油價上漲的主因，為俄羅斯入侵烏克蘭，在疫情後遭削減的產能尚未恢復，以及需求暴增等；需求減緩可緩解油價壓力，不過GasBuddy分析師德哈恩(Patrick De Haan)說，不知道削弱需求的臨界點在哪裡，「會是6元還是7元？」