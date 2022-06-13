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通膨波及出外旅遊 想省錢在家開烤肉派對

編譯柯立偉╱綜合12日電
各項物品價格持續上漲，生活不易。(美聯社)
各項物品價格持續上漲，生活不易。(美聯社)

通貨膨脹站上40年來最高點，導致汽油價格飆漲，為民眾盛夏之際出遊添加不少成本；不過，華爾街日報綜合分析報導，指出物價指數雖然節節上升，特別是旅遊、能源與食物相關花費的增幅遠遠超過整體通貨膨脹指數，但並非所有商品的漲幅均為一致。

以海灘度假為例，目前機票價格水準約比往年高出38%，投宿酒店的費用也比疫前上漲22%，食物消費均價漲幅也達一成，其中以新鮮海鮮類食品的漲幅最為明顯，達13%；然而，成衣類的消費水準雖也有上升趨勢，但整體而言趨勢不如交通、住宿、飲食顯著，整體成衣的標價約只比過去高7%，其中去海灘度必定會穿的泳裝漲幅更只有5%至6%。

若不想花這麼高的交通、住宿成本，最省錢的還是直接在自家後院辦燒烤派對，雖然包含木炭、丙烷或木材等燃料的價格比去年上升28%，牛肉、熱狗等派對必備食物的成本也上漲13%，不過並非沒有替代品；勞工部出版的一本關於如何應對通活膨脹的小冊子中，就建議民眾可以用「法蘭克福香腸」(frankfurters)取代熱狗作為主食。

另一方面，由於啤酒、飲料等冷飲價格的物價指數沒有主食類食品來得高，因此相比開車或搭飛機出去玩，無限量供應派對酒精飲料的成本比較不會那麼驚人，如果有大型連鎖超市如沃爾瑪(Walmart)、好市多(Costco)、HEB等會員資格，一次性大量購買冷飲所獲得的折扣，有機會抵銷通貨膨脹帶來的漲價。

指數 通貨膨脹 勞工部

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