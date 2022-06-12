我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

禽流感入侵西南部 亞利桑納州傳首例

編譯林梅婕／綜合11日電
亞州傳出禽流感疫情，當局證實全美西南部出現首例禽流感病例，美中和美東的禽流感蔓延至商業農場，共3700萬隻禽鳥死亡。圖為在鳳凰城棒球場上的禽鳥。(美聯社)
亞州傳出禽流感疫情，當局證實全美西南部出現首例禽流感病例，美中和美東的禽流感蔓延至商業農場，共3700萬隻禽鳥死亡。圖為在鳳凰城棒球場上的禽鳥。(美聯社)

亞利桑納州傳禽流感疫情，當局證實西南部出現首例禽流感病例；在美中和美東的禽流感蔓延至商業農場，已造成3700萬隻禽鳥死亡。亞利桑納打獵捕魚遊戲廳(Arizona Game and Fish)的官員表示，鳳凰城郊區先是發現三隻野外鸕鶿死亡，聯邦官員經檢測才證實是死於禽流感。

雖說目前疫情尚未擴散至一般的家庭寵物鳥或其他養殖機構，但西南部規模最大的雞蛋生產商「希克曼家庭農場」(Hickman Family Farms)的執行長希克曼(Glenn Hickman)認為，仍不容忽視。

該公司除了禁止訪客參觀，也重新檢視他們的生物維安系統和數據，防止場內200萬隻雞遭到感染；目前所有的雞隻都被安置在穀倉內與野鳥隔離，任何進入穀倉的人或工具都必須先消毒。

希克曼表示，最近在科羅拉多州也傳出禽流感，而且距離他們在科州的農場只有3哩的距離；雖說他們的農場當時幸運躲過一劫，而且該公司位於亞利桑納州的農場距離疫區更遠，他仍提心吊膽：「禽流感比想像的還可怕，因為比起野鳥一次只有一兩隻感染，我們在農場裡有上千萬隻雞，若群體感染數量會非常可觀。」

亞利桑納打獵捕魚遊戲廳的官員指出，他們將持續密切掌握疫情發展的動向，追蹤每隻死亡的禽鳥。

隸屬該廳的野生動物獸醫賈斯提艾倫(Anne Justice-Allen)聲稱，這次染疫死亡的鸕鶿屬於喜歡戲水的鳥類、而且經常成群築巢；當天有三隻幼鳥摔出巢外，被路人發現已死亡，才通報當局處理，賈斯提艾倫說：「我很懷疑疫情的背後有著不尋常的原因，這裡本來就有很多鸕鶿棲息，但很少看見他們猝死。」

賈斯提艾倫認為，令人憂心的還有鳳凰城居民養殖的家禽(Backyard Poultry)，因為國內其他地方有許多居民養殖場都已傳出疫情；禽鳥若染疫會出現食慾不佳或嗜睡、流鼻水、打噴嚏和腹瀉的病症，如有這些症狀應立刻通知當局。

亞州傳出禽流感疫情，當局擔心會竄染全美。(美聯社)
亞州傳出禽流感疫情，當局擔心會竄染全美。(美聯社)

流感 疫情 亞利桑納州

上一則

7000移民想趁美洲峰會入境美國 墨西哥：已予解散

下一則

熱浪來襲 死亡谷飆上120℉ 西南部8000萬人受影響

延伸閱讀

退休上將艾倫涉卡達非法遊說 資料遭FBI查扣

退休上將艾倫涉卡達非法遊說 資料遭FBI查扣
加州保險局長 萊拉連任有強勁對手

加州保險局長 萊拉連任有強勁對手
脫下口罩 一見鍾情…研究：疫後辦公室戀情比例增

脫下口罩 一見鍾情…研究：疫後辦公室戀情比例增
「艾倫秀」播出20年最後一集 她陳述「勇敢做自己」

「艾倫秀」播出20年最後一集 她陳述「勇敢做自己」

熱門新聞

現場監視器顯示槍案發生一刻群眾奔逃。(擷自KHOU 11影片)

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

2022-06-05 15:53
45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一名女子在紐約地鐵將唾沫抹在菲律賓醫護人員身上，結果遭一拳擊倒。（示意圖／取材自Unsplash圖庫）

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

2022-06-05 08:59
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望