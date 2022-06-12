禽流感入侵西南部 亞利桑納州傳首例

亞州傳出禽流感疫情，當局證實全美西南部出現首例禽流感病例，美中和美東的禽流感蔓延至商業農場，共3700萬隻禽鳥死亡。圖為在鳳凰城棒球場上的禽鳥。(美聯社)

亞利桑納州 傳禽流感疫情 ，當局證實西南部出現首例禽流感病例；在美中和美東的禽流感蔓延至商業農場，已造成3700萬隻禽鳥死亡。亞利桑納打獵捕魚遊戲廳(Arizona Game and Fish)的官員表示，鳳凰城郊區先是發現三隻野外鸕鶿死亡，聯邦官員經檢測才證實是死於禽流感。

雖說目前疫情尚未擴散至一般的家庭寵物鳥或其他養殖機構，但西南部規模最大的雞蛋生產商「希克曼家庭農場」(Hickman Family Farms)的執行長希克曼(Glenn Hickman)認為，仍不容忽視。

該公司除了禁止訪客參觀，也重新檢視他們的生物維安系統和數據，防止場內200萬隻雞遭到感染；目前所有的雞隻都被安置在穀倉內與野鳥隔離，任何進入穀倉的人或工具都必須先消毒。

希克曼表示，最近在科羅拉多州也傳出禽流感，而且距離他們在科州的農場只有3哩的距離；雖說他們的農場當時幸運躲過一劫，而且該公司位於亞利桑納州的農場距離疫區更遠，他仍提心吊膽：「禽流感比想像的還可怕，因為比起野鳥一次只有一兩隻感染，我們在農場裡有上千萬隻雞，若群體感染數量會非常可觀。」

亞利桑納打獵捕魚遊戲廳的官員指出，他們將持續密切掌握疫情發展的動向，追蹤每隻死亡的禽鳥。

隸屬該廳的野生動物獸醫賈斯提艾倫(Anne Justice-Allen)聲稱，這次染疫死亡的鸕鶿屬於喜歡戲水的鳥類、而且經常成群築巢；當天有三隻幼鳥摔出巢外，被路人發現已死亡，才通報當局處理，賈斯提艾倫說：「我很懷疑疫情的背後有著不尋常的原因，這裡本來就有很多鸕鶿棲息，但很少看見他們猝死。」

賈斯提艾倫認為，令人憂心的還有鳳凰城居民養殖的家禽(Backyard Poultry)，因為國內其他地方有許多居民養殖場都已傳出疫情；禽鳥若染疫會出現食慾不佳或嗜睡、流鼻水、打噴嚏和腹瀉的病症，如有這些症狀應立刻通知當局。