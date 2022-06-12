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熱浪來襲 死亡谷飆上120℉ 西南部8000萬人受影響

編譯徐薏茹／綜合11日電
熱浪侵襲德州，休士頓居民江森10日坐在住家外，坐在電風扇前面解暑。(Getty Images)
熱浪侵襲德州，休士頓居民江森10日坐在住家外，坐在電風扇前面解暑。(Getty Images)

季初熱浪席捲西南部，西從加州、東至阿肯色州，國家氣象局(National Weather Service)11日發布警報，鳳凰城、阿布奎基、休士頓、聖安東尼奧等地的觀測站指出部分區域溫度突破華氏110度，德州、奧克拉荷馬、阿肯色州幾乎全區都處於警戒範圍，逾8000萬人面臨極端高溫威脅。

國家氣象局消息指出，隨著熱浪往北部、東部擴散，密蘇里州大部分區域，以及堪薩斯、路易斯安那、密西西比州部分地區也將進入高溫警報範圍。

鳳凰城、拉斯維加斯10日單日溫度創下新高；鳳凰城溫度飆到華氏113度，打破1978年的111度紀錄；拉斯維加斯高達109度，比1996年的紀錄高一度。

新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)今年溫度首度達100度。

氣象局預報員傑克森(Bryan Jackson)表示：「這確實是本季的第一波大型熱浪，讓人措手不及。」

氣象預報公司AccuWeather與西南部地區國家氣象局觀測站皆警告，本周末氣溫將比正常平均溫度高5到10度。

亞利桑那州西南部、加州東南部預計整個周末溫度將高達110度至115度，死亡谷(Death Valley)將出現本次最高溫，預計今年首度達到120度。

國家氣象局建議民眾待在室內、尋找有空調的建築、補充水分、穿著輕便及淺色的服裝、與他人互報平安。傑克森說：「與天氣相關的死亡案例中，高溫是其中一大死因，必須注意，所以請不斷確認自己與鄰居的狀況。」

預報員說明高氣壓是導致周末高溫的主因，傑克森警告：「這是一次顯著的熱浪，尤其是出現在6月夏季初期，熱浪將在接下來五天席捲各地。」

熱浪侵襲德州，休士頓居民江森一家10日坐在住家外，樹蔭下解暑。(Getty Im...
熱浪侵襲德州，休士頓居民江森一家10日坐在住家外，樹蔭下解暑。(Getty Images)

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