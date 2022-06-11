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加州帝國郡附近連2日軍機墜毀 海軍直升機4人全生還

編譯洪毅／綜合10日電
一架陸戰隊「魚鷹」傾斜旋翼機8日在加州帝國郡墜毀， 導致五名陸戰隊員罹難。圖為「魚鷹」傾斜旋翼機的檔案照。(美聯社)
一架陸戰隊「魚鷹」傾斜旋翼機8日在加州帝國郡墜毀， 導致五名陸戰隊員罹難。圖為「魚鷹」傾斜旋翼機的檔案照。(美聯社)

繼8日一架陸戰隊「魚鷹」傾斜旋翼機(MV-22B Osprey)在加州帝國郡(Imperial County)墜毀、導致五名陸戰隊員罹難後；隔日該地附近又有一架隸屬海軍的直升機起飛後墜毀，所幸機上四人全部生還。

位於加州帝國郡的埃爾森特羅海軍航空兵基地(Naval Air Facility El Centro)9日在臉書專頁上發文，表示該基地收到報告，指一架隸屬海軍的直升機在亞利桑納州育馬(Yuma)以北35哩處墜毀；育馬為美墨邊境城鎮，周遭一帶隸屬該基地海軍航空兵的訓練範圍。

埃爾森特羅海軍航空兵基地之後更新資訊，表示直升機上四名乘員均生還，都無大礙，只有一人送往當地醫院療傷。

就在此事發生的一天之前，一架魚鷹旋翼機才在訓練過程中，於附近的沙漠墜毀，五名陸戰隊隊員全部罹難；該地位於聖地牙哥以東115哩、距離育馬約50哩。

8日發生事故的魚鷹旋翼機隸屬陸戰隊第三航空聯隊第39大隊，聯隊指揮官蓋林(Bradford  Gering)表示，聯隊與遇難家屬同在，對此悲劇性事件表示哀慟。

旋翼機是一種結合固定翼飛機巡航及直升及垂直起降功能的航空器，由貝爾(Bell)及波音(Boeing)合作開發；據美聯社報導，魚鷹旋翼機擁有在阿富汗及伊拉克服役的紀錄，但是受到「不安全」的批評。

在8日的事故之前，魚鷹旋翼機已造成46名乘員遇難身亡，包括今年3月在挪威北極圈內參與北約(NATO)演習時墜毀、造成四人死亡；此外，這款旋翼機在2017年、2015年均曾發生過致命事故。

加州 美墨邊境 阿富汗

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