大法官巴瑞特出書 去年賺42.5萬

保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett,圖)去年收到出書合約酬勞42萬5000元,這筆收入是她原本在聖母大學(University of Notre Dame)擔任法律教授年薪的一倍多。(美聯社)

根據最高法院9日公布財產申報資料,保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett )去年收到出書合約酬勞42萬5000元,這筆收入是她原本在聖母大學(University of Notre Dame)擔任法律教授年薪的一倍多。

50歲的巴瑞特原為聖母大學法律教授,2017年出任聯邦第七巡迴上訴法院法官,前總統川普任期尾聲,參院同意巴瑞特擔任最高法院大法官。

最高法院公布財報紀錄顯示,巴瑞特2021年間收到文學創作仲介機構「標槍集團」(Javelin Group)支付42萬5000元出書合約酬勞。

財產申報紀錄顯示,自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)2021年間收到企鵝藍燈書屋支付版稅約11萬5000元;2010年迄今,薩多馬友出版收入累計約有330萬元。

保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)則與哈波柯林斯出版社(HarperCollins)簽訂出書合約,去年收到25萬元酬勞。先前財產申報裡,戈薩奇申報2019年出版著作「一個共和國,如果能夠保得住」(A Republic, If You Can Keep It)收到企鵝藍燈書屋共計65萬多元酬勞。

財產紀錄顯示,根據今年1月的支薪狀況,最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)年薪28萬6700元,其他大法官年薪27萬4200元。

根據聯邦法律規定的大法官操守條約,最高法院大法官每年「外部收入」不得超過3萬元,「外部收入」定義為教學所得,出版酬勞則不包括在內。

申報紀錄顯示,保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)在喬治華盛頓大學史卡里亞法學院任教,2021年獲得收入2萬5500元。

收受饋贈的禮品申報中,戈薩奇列舉收到德州高等法院歷史學會贈予一雙牛仔靴,價值699.99元。