猴痘全美已45病例 紐約11例最多

美國猴痘病例過去一周倍增，華府及另15個州共有45例。圖為猴痘病毒驗血測試 。(Getty Images)

過去一周國內猴痘 病例上升超過一倍，華府及15個州合計共45例，但沒有患者死亡；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)10日表示正擴大檢測 工作，針對出現諸如起紅疹、水皰等相關症狀的患者作診斷。

目前紐約州猴痘疫情 最嚴重，共計11例；加州八例；佛羅里達州五例；伊利諾州四例；華府、亞利桑納、科羅拉多、喬治亞、夏威夷、麻州、羅德島、猶他、維吉尼亞、華盛頓、德州、賓州出現三個或以下的病例。

瓦倫斯基表示，猴痘通常藉由密切接觸傳染，尤其是接觸到患者的體液或水皰時；猴痘病毒也能透過呼吸道飛沫傳染，但需要相當近距離且持續的接觸才較有可能傳播。

研究顯示，猴痘病毒似乎不會在空氣中停留過久，因此與患者處在同一空間應屬安全；此外，病毒可能不會藉由日常頻繁碰觸的物品(如門把)傳播。

猴痘病例最初於西非和中非國家發現，因人類與嚙齒動物接觸傳染所致，主要症狀為發燒與明顯的皮疹。

近幾個月，非猴痘流行國家發現近1800個確診與疑似病例，其中許多案例與男男性行為有關，但部分患者不清楚感染源為何，代表可能有潛在的社區傳播。

政府已運送1400劑天花疫苗至出現病例的各州，以保護與已知猴痘病患接觸的高風險族群；衛生部官員唐妮·歐康納(Dawn O'Connell)表示：「我們擁有應對疫情所需的疫苗與治療方法。」

白宮防疫專家潘家比(Raj Panjabi)透露目前已進行300個猴痘檢驗，過去一周增加45%，「我們正努力讓公衛實驗室的檢測更便利，但只有出現症狀的人尋求治療時才會檢驗」。