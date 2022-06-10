特斯拉撞車調查 疑自動駕駛失靈

特斯拉「自動駕駛」電動車至少發生16起撞上設了警告標誌的急救車或卡車事件，造成1死15傷。(美聯社)

特斯拉 「自動駕駛」電動車 至少發生16起撞上設了警告標誌的急救車或卡車事件，造成一死15傷；全國公路交通安全管理署(NHTSA)的調查已進展到工程分析的最後階段，一年內就可結案，並決定是否下令召回。

全國公路交通安全管理署9日表示，調查結果指向特斯拉「自動駕駛」系統似有「嚴重問題」，不是功能不足，就是駕駛人在車子閃出「撞車警告」後，不知如何避免撞車。

有這一問題的特斯拉電動車共有83萬輛，幾乎是2014年型以後在美國賣出的全部車種。

交通安全署說，調查人員將評估其他資料，根據車子的表現，檢視「自動駕駛」等軟體系統，是否是讓人為因素更難避免撞車，或造成安全風險，若是如此，軟體系統「失靈」占了多大的比例。

16起事故中，絕大多數在撞車前車子都發出了「即將撞車」警告，有一半車輛自架系統的緊急剎車至少發揮了將車速減慢的作用，平均在撞車前一秒鐘，「自動駕駛」就放棄對車子的控制。

交通安全署說，調查人員將針對自駕 系統的工程分析，比對類似型態的撞車事件。

NHTSA說，許多撞車事件發生時，駕駛人雙手放在駕駛盤上，卻未做出任何動作防止撞車，「也許駕駛人就在遵守自駕系統原來設計的人為介入守則」。

調查人員說，駕駛人正確或錯誤使用駕駛人監視系統，或「無意中操作了車子」，不一定能夠排除系統的缺點。交安局要進一步確認自駕系統或車輛本身是否有安全缺陷，才決定要不要特斯拉召回車子。

交安署共調查了191件撞車事件，其中106件撞車的主要原因，似乎都是「自駕系統」正常使用但能發揮的功能受到限制的地方，或當時狀況可能干預操作，「例如，在非限制靠近的路面操作，或在下雨、下雪、結冰等能見度或車胎路面咬合力低的環境下操作」。