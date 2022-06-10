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衛星火箭藍圖送中國 3家3D列印公司被禁止出口180天

記者張聲肇／綜合報導

三家美國的3D列印公司將衛星、火箭藍圖送到中國，被商務部禁止出口180天，這是商務部權限內最嚴厲的制裁與處罰。

這三家公司是Quicksilver製造公司、速裁(Rapid Cut)有限公司和美國原型公司(U.S. Prototype Inc.)。商務部說，客戶把要這三家公司列印的藍圖和圖案交給它們，可能為了省錢，它們就直接把工作外包給中國業者。

商務部8日表示，這種交易須獲得政府許可，但不需要許可證書。

負責出口執法的助理部長艾克索若德(Matthew Axelrod)說，把太空和國防原型的3D列印工作外包給中國，傷害美國國家安全。「這些公司把客戶的技術設計圖和藍圖送到中國，或許可以省幾塊錢，但是這麼做，卻會讓美國對軍事科技的保護，付出整體代價」。

商務部發布11頁的「制裁令」，說被傳到中國的藍圖，不見得一定會被中國軍方拿來利用，但這種做法「確實對國家安全造成嚴重的疑慮」，美國官方不斷提醒國人，軍事產業和民間私人企業之間，界線很模糊。

商務部要三家公司的客戶查清楚，自己的智慧財產權是否受到侵害。

這三家企業在北卡羅萊納州維爾明頓(Wilmington)都使用同一個租用信箱。媒體透過前兩家公司的網頁，請它們說明本案原委，都未獲立即回覆。

商務部 3D列印 太空

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