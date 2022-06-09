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逾110℉ 熱浪襲德州、西南地區

編譯孫梁／綜合８日電
西南地區進入今年的最熱季，德州便受到熾熱高溫的烘烤，8日還出現塵暴，使能見度降至不到一哩。圖為德州奧得薩在塵暴侵襲下，幾乎看不到水塔。(美聯社)
西南地區進入今年的最熱季，德州便受到熾熱高溫的烘烤，8日還出現塵暴，使能見度降至不到一哩。圖為德州奧得薩在塵暴侵襲下，幾乎看不到水塔。(美聯社)

西南地區今年的最熱季伊始，德州便受到熾熱高溫的烘烤，許多地方的最高氣溫飆升至華氏110度，導致民眾中暑者大增；國家氣象局警告高溫天氣極度危害人體健康，敦促體弱群體採取納涼措施，以免中暑。

德州的熱浪預計將至少持續到12日，隨後部分地區的高溫可望緩解，但隨之而來將是強烈陣風天候，野火在乾燥的天氣中極易迅速蔓延。

德州7日出現最極端的高溫，主要集中在35號州際公路以西地區，尤其是米德蘭市(Midland)西南的戴維斯(Davis)山脈、馬法(Marfa)高原和大彎(Big Bend)一帶，這些地區已發布極端熱浪警告，一些地方的高溫更達110至117度。

米德蘭、艾比林(Abilene)和聖安吉洛(San Angelo)等地7日創下105至107度的高溫紀錄，米德蘭今年剛入夏，便有12天的高溫超過華氏百度，是去年全年的兩倍。

國家氣象局也發布了加州東南部、內華達州南部和亞利桑納州南部的極端高溫警告，預計至12日會達到峰值。

地球表面最熱的死亡谷(Death Valley)10至11日的高溫預計將超過120華氏度，逼近一年前此時的最高紀錄；拉斯維加斯10至11日的高溫將達108至109華氏度，可能挑戰賭城的最熱紀錄。熱浪即日起至13日將襲擊鳳凰城，預計10日將達113度，可能打破鳳凰城自1895年有氣象紀錄以來，於1978年創下的111度高溫紀錄。

鳳凰城的氣象部門呼籲民眾待在室內，或到有空調的建築裡納涼，而且要多喝水、避免飲用易於脫水的酒精及含糖與咖啡因飲料。

在亞州育馬鎮(Yuma)以及加州和亞州邊界的科羅拉多河一帶，11至12日的高溫將徘徊在113度。

尤其危險的是，西南地區的夜間低溫未來數日很難降至80度以下，沒有空調的居民和遊民，入夜後仍能感到白天高溫的餘熱，對老年人和體弱群體更加危險。

高溫 德州 熱浪

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