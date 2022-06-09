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退休上將艾倫涉卡達非法遊說 資料遭FBI查扣

記者顏伶如／綜合報導
已退休陸戰隊上將艾倫涉嫌提供不實陳述，隱瞞協助波灣國家卡達在美國從事非法外國遊說的犯罪證據，電子資料已被聯邦調查局(FBI)查扣。(Getty Images)
已退休陸戰隊上將艾倫涉嫌提供不實陳述，隱瞞協助波灣國家卡達在美國從事非法外國遊說的犯罪證據，電子資料已被聯邦調查局(FBI)查扣。(Getty Images)

根據聯邦法院紀錄，已退休的陸戰隊上將艾倫(John R. Allen)涉嫌提供不實陳述，隱瞞協助波灣國家卡達在美國從事非法外國遊說的犯罪證據，電子資料已被聯邦調查局(FBI)查扣；媒體報導，艾倫可能面臨聯邦刑事起訴。

艾倫曾任美國及北約在阿富汗駐軍指揮官，2017年獲聘加入華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)；他拒絕發表評論。

遭控為卡達從事外國政府非法遊說而面臨聯邦起訴的前任美國駐阿拉伯聯合大公國及駐巴基斯坦大使奧爾森(Richard G. Olson)，上周已向法院認罪。巴基斯坦裔企業家祖伯瑞(Imaad Zuberi)則因從事外國政府遊說、違反選舉獻金法、逃稅、妨礙司法等。去年被聯邦法院判處坐牢12年，目前正在服刑。

調查人員發現，艾倫2017年間曾扮演幕後角色，協助卡達影響美國政府政策，時間點是卡達與鄰國爆發外交衝突之際。

聯邦調查局探員艾狄布(Babak Adib)向法院申請搜索令時指出，大量證據顯示，艾倫對於違反「外國代理人註冊法案」(Foreign Agents Registration Act，FARA)是明知故犯。艾狄布也指出，艾倫幫忙外國政府遊說，卻對美國官員隱瞞自己的角色，並未透露當時他與卡達政府正在接洽價值數百萬元的生意。

法院紀錄顯示，聯邦調查局在書面證詞中指出，艾倫2020年接受調查人員詢問時，對於協助卡達從事遊說提供不實陳述，對於大陪審團發布傳票要求交出電郵資料，艾倫也未配合。

艾倫之前曾經表示，並沒有幫忙卡達向美國展開遊說，2017年從事與卡達有關的活動，動機是想避免波灣地區爆發戰爭，希望美國軍隊不要因此受到牽累。

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