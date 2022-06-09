美洲峰會登場 移民成主題

美洲峰會8日起在洛杉磯展開三天會議。圖為拜登總統(中)抵達洛杉磯國際機場，加州州長紐森(左)迎接。(美聯社)

8日在洛杉磯 開幕的美洲峰會上，儘管部分國家領袖未獲邀請和少數國家領袖以此為由拒絕出席成為焦點，但峰會的主題顯然是移民 ，會上發表的「洛杉磯宣言」呼籲各國採取行動，接納逃離暴力與迫害以及尋求經濟穩定的移民。

國務卿布林肯(前排左)和美洲國家組織秘書長艾爾馬格洛(前排右)，出席美洲峰會部長會議。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文說：「洛杉磯宣言是我們為應對西半球危機而推出的前所未有的行動與聲明。」

拜登 政府將宣布一系列援助合作計畫，包括3億元的糧食安全資助計畫、協助加勒比國家獲取低碳能源的氣候變遷新夥伴計畫，以及未來五年為各國培訓50萬名衛生工作者的計畫。蘇利文表示：「美國的投入將帶來具體成果，對本地區民生的影響將遠遠大於中國的投資。」

國務卿布林肯表示，美洲國家在政治觀念上的差異，體現了本地區的力量，「我們的民主政府有左中右三派，儘管相互存在政治差異，但基本原則仍在，我們就能非常有效地合作」。

自2017年以來，美國一直是移民尋求庇護的主要目的地，也成為從歐巴馬到川普和拜登三屆美國總統的挑戰。

除美國外，哥倫比亞和鄰近的南美國家收容了數百萬逃出委內瑞拉的移民。墨西哥去年接納逾13萬庇護移民，為2020年的三倍，其中多數來自海地。許多尼加拉瓜移民逃到哥斯大黎加，委內瑞拉的難民竟占到蕞爾小島國阿魯巴(Aruba)人口的六分之一。

負責西半球事務的助理國務卿尼克斯(Brian Nichols)說：「許多國家接納了移民，他們不得不這樣做。與其讓每個國家自行決定如何接納移民，不如我們合作搭起框架，共同以更人道和便於管理的形式解決移民問題。」

美洲峰會可能宣布移民議題的部分措施，包括為移民提供獲得合法地位的渠道、促進家庭團聚、人道和有效的邊界管制以及訊息共享。

尼克斯說，雖然現在討論移民議題的具體成果為時尚早，但洛杉磯宣言展示了各國的抱負和廣泛形成的共識，即保證社區的經濟增長與穩定，而不僅只是移民。他表示：「如果只幫助移民而不是他們賴以生存的社區，就不會產生正面效果。」