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美3企業涉輸出衛星火箭藍圖到中國 挨罰暫停出口

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
(路透)
(路透)

美國商務部今天中止3家在美企業的出口特許，為期180天，理由是這些公司涉嫌非法出口衛星、火箭與國防技術到中國。

商務部表示，Quicksilver Manufacturing Inc、Rapid Cut LLC和U.S. Prototype Inc等3家公司接到美國客戶的工程圖與藍圖後，把圖紙轉給中國廠商，在未經授權的情況下，以3D列印衛星、火箭和國防產品相關原型。

路透報導，上述3家公司住址同在北卡羅來納州威明頓市（Wilmington），目前聯繫不上。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇則說，美國利用出口管制作為「經濟霸凌」工具，這種行為破壞了國際貿易和自由貿易規則，對全球供應鏈構成嚴重威脅。

負責出口執行的商務部助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）在聲明中說：「將太空和國防產品原型的3D列印業務外包給中國，損害美國國家安全。」

「這些公司把客戶的工程圖和藍圖送到中國，或許省了一點成本，卻是以美國軍事技術的保護工作為共同代價。」

商務部表示，被非法送到中國的資訊包括敏感的太空與國防技術原型，180天的出口禁令也可能再延長。商務部並未指明這3家公司的外包商名稱。

根據商務部的中止出口特許命令，一家美國航太與全球國防技術公司曾在2020年2月通知商務部，有第三方供應商在未經授權的情況下出口管制性的衛星技術。

商務部調查發現，Quicksilver於2017年7月獲得這家航太公司的太空衛星原型零件訂單。為了製造零組件，Quicksilver取得十多張工程圖和3D圖像/電腦輔助繪圖檔案。

一名公司員工簽署了保密協議，內容包括這項工作應在符合美國出口管制規定的條件下執行，而這些規定要求公司取得許可證。

但Quicksilver未申請許可就於8月完成了訂單，出貨單還註明產品是從中國發貨。

商務部 太空 3D列印

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